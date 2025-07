Vier Tage wird in Winnenden gefeiert, was das Zeug hält. Von Freitagabend bis Montag treten beim City-Treff Bands, DJs, Tänzer und Theaterleute auf. Und das ist längst nicht alles.

Vier Tage Musik, Begegnungen und Genuss versprechen die Veranstalter des 46. City-Treffs in Winnenden, der von Freitag bis einschließlich Montag gefeiert wird. Auf dem Marktplatz und im Bereich Wallstraße, Viehmarktplatz, Calzadaplatz, Adlerplatz und Kirchstraße geht es dann wieder lebendig zu. Das Fest beginnt mit dem Fassanstich am Freitag, 18. Juli, um 18.30 Uhr, den der Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth mit dem Winnender Mädle Lisa Keidel und der Familienbrauerei Dinkelacker vornimmt. Zum ersten Mal übersetzt ein Gebärdensprachdolmetschender die Eröffnung.

Kindermeile auf der Wallstraße

Der Viehmarktplatz wird auch dieses Mal wieder zum Vergnügungspark. (Archivbild) Foto: Gottfried Stoppel

Der Marktplatz steht während des langen Festwochenendes im Zeichen von Livemusik und Tanz – es treten Bands wie „Die Dicken Kinder“, aber auch Tanzgruppen, Musikschulen, Chöre, Big Bands und Schulbands auf. Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Gottesdienst auf dem Marktplatz, ebenfalls traditionsgemäß stehen ein politischer Stammtisch und die Fundsachenversteigerung auf dem Programm. Regionale Gastronomen, Weingüter und die Feuerwehr bieten Speisen und Getränke an.

Die Wallstraße ist der Bereich der Vereine, für junge Besucher gibt es eine Kinder- und Jugendmeile mit kostenfreien Mitmachaktionen. Am Freitagabend steigt in der Wallstraße die SWR3-Party, am Sonntag findet dort ab 13 Uhr ein Vespa-Roller- und Ape-Treffen statt. Auf dem Adlerplatz stehen am Sonntag ein Mitmachtheater des Galli Theaters für Kinder und eine Vorstellung von Professor Pröpstls Puppentheater auf dem Plan. Der Viehmarktplatz dient als Vergnügungspark mit Fahrgeschäften. Erstmals bietet der neue „Stattstrand“ am Holzmarkt Gelegenheit, sich wie im Urlaub zu fühlen.

Busse fahren kostenlos

Am Samstag, 19. Juli, und Sonntag, 20. Juli, ist der Busverkehr im Stadtgebiet Winnenden und allen Stadtteilen kostenlos. Zusätzlich stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten rund ums Festgelände zur Verfügung.

Das vollständige Programm unter: www.winnenden-entdecken.de