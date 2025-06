Am letzten Samstag im Juni sind in der Leonberger Innenstadt ausnahmsweise mal keine Autoabgase zu riechen. Höchstens ein bisschen Schweißgeruch liegt abends in der Luft: Am 28. Juni ist wieder Citylauf in Leonberg. Und damit ist am Abend die halbe Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt.

Während sich die Kinder- und Schülerläufe im Bereich um das Reiterstadion und den Festplatz Steinstraße abspielen, durchstreifen die Teilnehmer des Hauptlaufs (Start 20.20 Uhr) die ganze Kernstadt. Die Starter über fünf Kilometer drehen eine Runde, die Teilnehmer über zehn Kilometer zwei Runden: vom Start und Ziel am Festplatz in der Steinstraße, am Leo-Center vorbei zur Carl-Schmincke-Straße nach Eltingen, zurück zum Leo-Center und die Eltinger Straße hoch zur Altstadt und zurück zum Festplatz.

Wann ist was gesperrt? Die komplette Steinstraße ist von 13 bis 23 Uhr zu. Weder die Parkplätze am Hallenbad, vor der Steinturnhalle noch auf dem Festplatz stehen zum Parken zur Verfügung. Von 16.45 bis 19.30 Uhr sind wegen der Kinder- und Schülerläufe die Lindenberger-, Kepler-, Fichte- und Blumenstraße sowie die Römerstraße auf Höhe Feuerwehr und DRK dicht.

Damit um 20.20 Uhr der Startschuss für den Hauptlauf erfolgen kann, sind ab 20 Uhr (bis 22 Uhr) folgende Straßen entsprechend des Streckenverlaufs ganz oder abschnittsweise gesperrt: Grabenstraße, Seestraße, Eltinger Straße, Leonberger Straße, Bismarckstraße bis zur Poststraße, Hindenburgstraße, Carl-Schmincke-Straße, Bergstraße, Poststraße, Brennerstraße zwischen Poststraße und Leonberger Straße, Neuköllner Platz und der komplette Altstadtbereich. An den genannten Straßen herrscht am Veranstaltungstag zudem Parkverbot.

Wie komme ich durch die Stadt? Wer am Abend von Ost nach West oder umgekehrt muss, kann über die Südrandstraße fahren oder über die Hertich- und weiter über die Glemseckstraße. Wer von Norden nach Süden will, fährt über die Feuerbacher- und dann die Stuttgarter Straße hoch auf den Engelberg und weiter über die Neue Ramtelstraße. Autofahrer sollten auch beachten, dass die Pforzheimer Straße in Höfingen sowie die Gebersheimer Straße in Rutesheim gesperrt sind. Am besten weicht man ganz über die Autobahn aus.

Was ist mit dem Busverkehr? Während des Hauptlaufs ist auch der Busverkehr teilweise unterbrochen. Die Linie 92 fährt von Stuttgart kommend über die Neue Ramtelstraße, Glemseck-, Hertich- und Brennerstraße zum Bahnhof. Für aktuelle Verbindungen empfiehlt sich die die elektronische Fahrplanauskunft des VVS unter https://efa.vvs.de.

Wie komme ich zum Lauf? Der Veranstalter des Citylaufs empfiehlt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Die S-Bahn-Linien 6 und 60 fahren durchgängig. Bis etwa 20 Uhr fahren noch alle Linien durch die Stadt (Ausnahme Seestraße). Beim Parken wird es schwieriger. Die Parkhäuser am Leo-Center schließen um 20.30 Uhr. Aus der Tiefgarage unter der Altstadt sowie dem Parkhaus Römergalerie kann zwischen 20 und 22 Uhr nicht ausgefahren werden. Der Veranstalter empfiehlt, auf das Parkhaus am Bahnhof sowie den Park+Ride-Parkplatz Berliner Straße auszuweichen.

Was erwartet die Zuschauer? Am Festplatz Steinstraße ist den ganzen Nachmittag über schon Programm und Bewirtung. Außerdem gibt es Musik und eine Hüpfburg für Kinder. Entlang der Strecke gibt es zudem immer wieder musikalische Unterstützung. So spielt etwa der Schalmeienzug der Feuerwehr am Neuköllner Platz. Legendär ist die Fanmeile des Kirbevereins Eltingen in der Carl-Schmincke-Straße, wo nebenan auf dem Kirchplatz der Obst-, Garten- und Weinbauverein das ganze Wochenende Sommerfest feiert. Vor dem Café B21 an der Ecke Bismarck-/Hindenburgstraße gibt es einen Fanplatz. Auch in der Altstadt, am letzten Anstieg der Strecke, tummeln sich immer viele Zuschauer und feuern die Läufer an.

Alle Infos zum Citylauf

Anmeldung

Die Schülerläufe sind bereits ausgebucht. Für den Kinderlauf über 400 Meter gibt es noch ganz wenige Restplätze. Kurzentschlossene können sich noch für den Hauptlauf anmelden (5 und 10 Kilometer, 4x2,5 Kilometer Staffel) auf www.citylauf-leonberg.de.