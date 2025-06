Antrieb aus Untertürkeim, Produktion in Rastatt. Der CLA stärkt den Standort Deutschland, den Mercedes selbst schwach geredet hat. Ein Kommentar von Peter Stolterfoht

Peter Stolterfoht 30.06.2025 - 16:05 Uhr

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den deutschen Mercedes-Standorten mussten sich zuletzt viel anhören. Und das vom eigenen Konzernchef. Ola Källenius bemängelte die seiner Meinung nach zu hohen Löhne in Deutschland und bezog dabei bewusst die eigene Belegschaft mit ein. So auch bei den Krankheitstagen, von denen es in Deutschland viel zu viele gebe, wie der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz wiederholt bemängelte. Anderswo sei das ganz anders, was Källenius in seinen Ausführungen immer wieder zielsicher nach Ungarn zum Mercedes-Standort Kecskemét führte, wo die Produktivität doch eine weitaus höhere sei.