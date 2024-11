Claudia und Stephan Blötscher sind seit 35 Jahren ein Paar – ihre Geschichte begann beim Seenachtsfest in Konstanz. Uns haben sie ihr Geheimnis für so viele Jahre Liebe verraten.

Nina Ayerle 27.11.2024 - 11:10 Uhr

Wer mit Claudia (55) und Stephan Blötscher (56) spricht, erfährt: Sie fühlen sich inzwischen als Dinos, wie sie sagen. Immer mehr Paare in ihrem Bekanntenkreis haben sich im Laufe der Jahre getrennt. Aber nicht Claudia und Stephan. Nur wenige haben es geschafft, so lange zusammen zu bleiben wie die beiden, erzählen sie in ihrem Wohnzimmer in Bonlanden. Seit 35 Jahren sind die Blötschers glücklich vereint, 27 davon verheiratet. Sie haben zwei erwachsene Kinder.