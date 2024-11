Der Archäologe Claus Wolf ist der oberste Denkmalschützer des Landes.In diesem Amt macht er sich nicht nur Freunde.

Uli Fricker 20.11.2024 - 10:51 Uhr

Für die Archäologie, so heißt es, benötigt man viel Fleiß, einen Haufen Mut und ein Gläschen Unvernunft. Das Fach, dessen Vertreter professionell das Unterste nach oben kehren, gilt als spannend – und vor allem als brotlos. Nur wenige Ausgräber kommen im staatlichen Dienst unter. Viele Archäologen wechseln schließlich die Fakultät. Den Ruf als Orchideenfach ohne Perspektive wischt ein Mann beiseite, der es wissen muss: „Private Grabungsfirmen suchen händeringend Personal“ sagt Claus Wolf. Er studierte Archäologie und verbrachte viele Wochen seines Lebens in trockenen Grabungsfeldern oder an den Ufern von Binnenseen, um den Pfahlbauten nachzuspüren.