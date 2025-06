Zwei Männer machen sich am späten Samstagabend an Staubsaugerautomaten im Cleanpark in Korntal zu schaffen. Als sie angesprochen werden, machen sie sich aus dem Staub.

Elisa Wedekind 10.06.2025 - 14:27 Uhr

Zwei Männer haben am späten Samstagabend die Staubsaugerautomaten eines Cleanparks in der Talstraße in Korntal geknackt. Sie hatten es auf das Bargeld im Münzgeldautomaten abgesehen. Gegen 23.30 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie sich einer der Männer an einem Automaten zu schaffen machte. Als ein Beobachter die beiden Tatverdächtigen ansprechen wollte, flüchteten sie zu Fuß. Der Zeuge verfolgte sie und verständigte die Polizei. Während der Verfolgung bedrohte einer der Männer den Zeugen, bevor sie dann in ein Fahrzeug stiegen und davonfuhren.