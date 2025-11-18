Die Aktie des Internet-Infrastrukturanbieters Cloudflare verliert nach einer massiven Störung an Wert. Anleger reagieren nervös auf den Ausfall, der zahlreiche große Plattformen wie X, ChatGPT, PayPal und Uber lahmlegte.
18.11.2025 - 15:46 Uhr
Cloudflare, bekannt als zentraler Pfeiler für die Sicherheit und Geschwindigkeit des Internets, kämpft am Dienstag mit einem der heftigsten Ausfälle des Jahres. Nutzerinnen und Nutzer berichteten von HTTP-500-Meldungen quer durch alle Branchen. Die Aktie reagierte sofort.