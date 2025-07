Es gibt Trainer, die sind, um es freundlich ausdrücken, speziell. Im Garten des Stuttgarter Zwei-Sterne-Restaurants Speisemeisterei erzählt VfB-Meistertorwart Timo Hildebrand an einem schönen Sommerabend vom „Felix“. Es geht also um „Quälix“, wie Felix Magath wegen seines harten Trainingsstils genannt wurde. Immer wieder bat dieser einzelne Spieler zum „Vier-Augen-Gespräch“.

Timo Hildebrand amüsiert sich noch heute darüber: „Als Spieler kam man dann zum Vier-Augen-Gespräch ins Zimmer von Felix – und er hat zehn Minuten kein Wort gesprochen.“ Jeder Jeck ist anders, sagen die Kölner – dies gilt auch für Trainer. Sebastian Hoeneß, der den VfB zum DFB-Pokalsieg und nach Europa führte, ist eher der lockere und authentische Typ, alles andere als verstockt oder mental quälend. „Lachen in der Mannschaft ist ganz wichtig“, versichert er im Talk mit ARD-Kommentator Tom Bartels.

Talk vor dem Pokal: ARD-Kommentator Tom Bartels (links) mit Sebastian Hoeneß. Foto: Klaus Schnaidt

Es ist der Premierenabend des Brustring Business Clubs. Der DFB-Pokal auf einem roten Podest lädt glänzend zu Selfies ein. Die Stimmung ist prächtig, das Büfett von Zwei-Sterne-Koch Stefan Gschwendtner ist herausragend – und man hört immer wieder, wie die Gäste an diesem Abend vergnügt lachen. Gelacht wird etwa über Bayern München. Von offizieller Seite aber gibt es sehr konsequent kein Bayern-Bashing. Ist das auch Teil der Strategie?

Die Clubmitglieder sind begeistert von Alexander Wehrle

Dass VfB-Chef Alexander Wehrle im Transfergerangel um Nick Woltemade die Bayern zappeln lässt, kommt sehr gut an bei den weiß-roten Sponsoren. Dass der FC Hollywood, der meint, mit seinem Geld alles erreichen zu können, in dieser Angelegenheit gar nicht voran kommt, gefällt den Stuttgarter Edelfans.

An diesem Abend sind sich wohl alle unweit des Schlosses Hohenheim einig, dass der umworbene Offensivspieler in der nächsten Saison weiterhin mit Brustring aufläuft. Wer Millionen von Porsche erhält wie der VfB, hört man, sei zum Glück auf Millionen aus München gar nicht angewiesen. Und Sebastian Hoeneß versichert im Talk, er plane seinen Kader für die neue Saison selbstverständlich mit Woltemade – eben mit jenem Spieler, der bereits wieder trainiert. „Er trainiert mit VfB-Trikot“, berichtet ein Insider.

Nach dem Tunnelclub in der MHP-Arena zündet der VfB die nächste Stufe, damit finanzstarke Fans stärker zur Kasse gebeten werden als Fans in der Kurve. So hält die große und immer weiter wachsende VfB-Familie zusammen. Gleich zum Start verfügt das Netzwerk über 150 Mitglieder (die Jahresbeiträge liegen zwischen 4500 und 7500 Euro). Damit hat Marketingvorstand Rouven Kasper nicht gerechnet. „Wir dachten, es ist gut, wenn wir mit 50 Mitgliedern beginnen“, sagt er, „Schwaben sind schließlich erst mal zurückhaltend, wenn was Neues kommt.“

Marketing-Vorstand Rouven Kasper begrüßt die Mitglieder des neuen Brustring Business Clubs. Foto: Klaus Schnaidt

Beim ersten Treffen der 150 Mitglieder will Kasper die Latte gleich mal hoch legen. Sebastian Hoeneß meidet normalerweise Events und Talks, um sich voll und ganz auf den Fußball zu konzentrieren. Doch für diesen Abend hat er zugesagt, um den Stellenwert zu unterstreichen, den sein Verein dem neuen Business-Club beimisst. Der Trainer begeistert die Gäste mit Witz und Esprit – authentisch, klar und mit Haltung. Nicht nur fachlich überzeugt er, sondern auch menschlich. Wichtig für den Erfolg, sagt er, sei „Demut“, um auch schwierige Phasen zu meistern.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Transfermarkt Das ist der Stand in der Kaderplanung Die Personalien Millot und Woltemade beherrschen die Schlagzeilen rund um den VfB. Bei so viel Wirbel lohnt sich ein detaillierter Blick auf die Gesamtsituation.

Sebastian Hoeneß sieht gut erholt aus. Er war im Urlaub, wo er aber nicht frei von Arbeit war. Es gab „Videocalls“, berichtet der 43-Jährige, um seinen Kader zu planen – das waren unter anderem Gespräche mit Spielern, die er zum VfB holen will. Zum Glück sei es leichter geworden, für Stuttgart zu begeistern. Selbstbewusst wirkt der Trainer, aber nicht abgehoben.

Der VfB besitzt den „zweitgrößten Businessbereich in Deutschland“

Der Brustring Business Club sieht sich als „Türöffner“, erklärt Rouven Kasper, der für seine Marketing-Ideen genauso leidenschaftlich brennt wie die Spieler auf dem Platz. Schon jetzt habe Stuttgart mit 1000 Unternehmen auf der Haupttribüne „den zweitgrößten Stadion-Businessbereich in Deutschland“, sagt er. Das Prinzip ist so einfach wie wirkungsvoll: Wenn Menschen sich in entspannter Atmosphäre begegnen, entsteht Vertrauen – und daraus ergeben sich oft neue Geschäfte.

„Wir bringen im Club führende Konzerne, den Mittelstand und Start-ups aus Baden-Württemberg in einem exklusiven Kreis zusammen“, erläutert Rouven Kasper, „mit einer innovativ gestalteten Networking-Plattform, die enormes Potenzial besitzt, wollen wir die Wirtschaftsregion stärken.“

An diesem aus Sicht des VfB und des Publikums sehr gelungenen Abend werden eifrig Visitenkarten ausgetauscht, die es in digitaler Zeit also immer noch gibt. Moderator Tom Bartels ruft zwischendurch dazu auf, dass alle Clubmitglieder auf einen anderen Gast, den sie nicht kennen, zugehen und für zwei Minuten mit ihm reden. Macht den Business-Leuten großen Spaß! Wie laut es plötzlich wird! Und wie gelacht wird! Nicht nur über den FC Bayern.