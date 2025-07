Die Verletzung von Jamal Musiala schockiert auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Sportdirektor Sebastian Kehl spricht nach dem Dortmunder Aus gegen Real Madrid über die Szene in Atlanta.

dpa 06.07.2025 - 03:30 Uhr

East Rutherford - Die schwere Verletzung von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat auch bei Bayern Münchens Konkurrenten Borussia Dortmund zu Betroffenheit geführt. "Das ist schrecklich", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem verlorenen Viertelfinale bei der Club-WM gegen Real Madrid (2:3) am Samstagabend in East Rutherford in New Jersey. "Ich drücke ihm alle Daumen. Es wird keine einfache Zeit für ihn. Er ist aber stark genug, wiederzukommen."