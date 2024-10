Einige Topspieler könnten im kommenden Sommer vertragsfrei sein - ausgerechnet während der neuen Club-WM der FIFA. Was soll man da machen? Der Weltverband bemüht sich um Handreichungen.

dpa 03.10.2024 - 17:53 Uhr

Zürich - Bayern Münchens Joshua Kimmich betrifft es aktuell, Manchester Citys Kevin De Bruyne ebenfalls oder auch Real Madrids Luka Modric: Ihre Verträge laufen am 30. Juni 2025 aus. Warum das spannend werden könnte? Weil die neue Club-WM vom 15. Juni bis zum 13. Juli nächsten Jahres in den USA stattfindet. Das Hochglanz-Event der FIFA fällt also nach aktuellem Stand mindestens bei diesen drei Stars genau in eine Phase zwischen Festanstellung und möglicher Vertragslosigkeit oder Karriereende.