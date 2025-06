Sportdirektor Sebastian Kehl mahnt vor dem zweiten BVB-Gruppenspiel bei der Club-WM zu mehr Ernsthaftigkeit. Nicht ohne Hintergedanken. In der Mannschaft könnte es Veränderungen geben.

Von Carsten Lappe, dpa 20.06.2025 - 10:08 Uhr

Cincinnati - Jetzt helfen nur noch Siege. Wenn Borussia Dortmund am Samstag (18.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) in Cincinnati gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika spielt, geht es nicht nur um das Weiterkommen bei der Club-WM. Das Minimalziel Achtelfinal-Qualifikation würde vor allem Sebastian Kehl Unabhängigkeit verschaffen. Denn der BVB-Sportdirektor bastelt in den USA am Kader für die neue Saison.