Die neue Messe Selbstausbau ergänzt die CMT 2025 mit Infos, Inspirationen und Workshops rund um den Fahrzeugumbau – ein Highlight für Selbstausbauerinnen und Selbstausbauer und Camper-Fans.

SWMN 27.12.2024 - 08:48 Uhr

Die CMT, weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, findet vom 18. bis 26. Januar 2025 in Stuttgart statt und bietet erneut einen umfassenden Einblick in die Welt des Reisens. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr: die Messe Selbstausbau, eine neue Tochterveranstaltung der CMT. Vom 23. bis 26. Januar 2025 wird diese Plattform speziell für all jene geschaffen, die ihr Fahrzeug individuell gestalten oder umbauen möchten.

Herausforderungen und Lösungen: Der Weg zum eigenen Camper

Selbst einen Camper auszubauen, kann ein aufregendes Projekt sein – aber es bringt auch viele Herausforderungen mit sich. Das wissen Kristina Krauter und Zoltan Pall, besser bekannt als die Road Birds, nur zu gut. Ihr erster Van war ein „einziges Experiment“, wie Krauter erzählt: „Wir haben ständig gebaut, wieder auseinandergenommen und neu gemacht.“ Ihr Traum begann in der Pandemie, als sie statt einer geplanten Weltreise einen Camper umbauten, um dennoch reisen zu können.

Mit ihrer Erfahrung zeigen die Road Birds, wie wichtig gründliche Vorbereitung, kreative Lösungen und Geduld beim Selbstausbau sind. Doch sie sind auch ein Beispiel dafür, wie man aus Herausforderungen wächst. Genau hier setzt die Messe Selbstausbau an: Sie bietet Antworten auf die vielen Fragen, die bei einem Selbstausbau auftauchen – und hilft, den Traum vom eigenen Camper Wirklichkeit werden zu lassen.

Die Messe Selbstausbau: Ein Treffpunkt für Inspiration und Know-how

„Die CMT hat sich schon immer damit beschäftigt, die aktuellen Trends aufzugreifen. Schon vor zwei Jahren hatten wir einen Bereich, der sich dem Thema gewidmet hat. Dieser befand sich aber innerhalb der Messehallen. Wir haben gemerkt, dass es noch keine Messe gibt, die sich speziell dem Thema Aus- und Umbau widmet. Also haben wir den Bereich vergrößert, und nun füllen wir eine Halle. Das Interesse ist da“, erläutert Alexander Ege, Direktor Tourismus und Caravaning bei der Messe Stuttgart.

Die Messe Selbstausbau bringt erstmals die Selbstausbau-Community mit führenden Ausrüstern zusammen. Besucherinnen und Besucher können sich über Polster, Möbelmodule, langlebige Materialien für Böden und Küchen sowie dekorative Elemente informieren. Zusätzlich wird die Messe durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, praxisnahe Workshops und unabhängige Fachberatung bereichert. In der Halle C1 des Internationalen Congresscenters Stuttgart schaffen Expertinnen und Experten mit Live-Umbauten und Vorträgen einen Raum für Lernen und Austausch.

Praxisnahes Lernen: Erste Schritte in der Hands-On-Area

Eines der Highlights ist die Hands-On-Area, in der Interessierte erste Schritte ausprobieren können. Vom Zuschneiden von Bauteilen bis zur Verlegung von Elektronik können Neulinge hier die Basics lernen. „Jede und jeder, der sich mit den Themen Selbstbau, Ausbau, Umbau und Optimierung beschäftigt, sollte dabei sein – ob noch im Kopf oder bereits in der Garage. Besonders diejenigen, die ihre individuellen Fragen nicht beantwortet bekommen, weder beim Handel noch im Internet. Das können Fragen sein wie: Wie dämme ich mein Auto? Was muss ich beim Einbau der Elektronik beachten? Welche Möbel brauche ich im Fahrzeug, welche sind nur unnötiger Ballast? Und, und, und“, fügt Ege hinzu.

Inspiration und Expertise von den Road Birds

Neben vielen weiteren Expertinnen und Experten zeigen die Road Birds auf der Messe nicht nur ihre kreativen Ausbaulösungen, sondern teilen auch ihr Wissen, um anderen den Einstieg zu erleichtern. Ihr Weg vom ersten experimentellen Ausbau bis hin zu einem erfolgreichen Business ist eine Inspiration für viele. „Es kann jeder schaffen, dessen Traum es ist, einen eigenen Camper auszubauen. Aber dafür braucht es sehr viel Geduld“, sagt Kristina Krauter. Ihre Präsenz auf der Messe zeigt exemplarisch, wie die Messe Selbstausbau Menschen zusammenbringt, die ihre Träume auf vier Rädern verwirklichen wollen.

CMT 2025: Caravaning für alle

Neben der Messe Selbstausbau präsentiert die CMT 2025 die gesamte Bandbreite des Caravanings. Vom Einsteigermodell bis zum Expeditionsmobil ist alles vertreten. Mietfahrzeuge, Dachzelte und praktische Campinglösungen laden Einsteigerinnen und Einsteiger ein, während erfahrene Caravaning-Fans in insgesamt sieben Hallen die neusten Fahrzeugmodelle, neues Zubehör und Technik entdecken können.

„Am allermeisten freuen wir uns auf den direkten Kontakt mit Camping-Begeisterten und Menschen, die einen Camper selbst ausbauen möchten. Der Austausch ist immer sehr inspirierend“, erzählt Kristina Krauter. „Natürlich sind wir auch gespannt darauf, die Neuheiten der Camper- und Camping-Industrie zu entdecken.“

Info: Die CMT und die neue Selbstausbau machen 2025 zu einem Meilenstein für alle, die Caravaning und Selbstausbau lieben. Mehr Informationen sind auf der Webseite der Messe Stuttgart verfügbar.