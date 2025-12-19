Das Fachbesucherprogramm der CMT 2026 bietet eine breite Plattform für Austausch, Wissen und Innovation im Tourismus. Ein Highlight ist der Future Tourism Congress (19. bis 21. Januar 2026), der in diesem Jahr Peru als Partnerland begrüßt. Mit Peru rückt eine Destination in den Fokus, die für kulturelle Vielfalt, Biodiversität und nachhaltige Tourismusentwicklung steht. María del Sol Velásquez García, Direktorin für Tourismusförderung bei Promperú, betont, wie Peru jahrtausendealte Kultur, einzigartige Lebensräume und ein starkes Engagement für verantwortungsbewussten Tourismus vereint. Themen wie Community-based Tourism, Schutz sensibler Ökosysteme und innovative Wertschöpfungsketten werden praxisnah diskutiert und eröffnen neue Perspektiven für die Branche.

Nachhaltiger Tourismus im Fokus Der Future Tourism Congress versteht sich als Plattform für Austausch, Inspiration und konkrete Lösungsansätze für eine nachhaltige Tourismusentwicklung – global, praxisorientiert und wirkungsstark. In Zeiten des Klimawandels und weltweiter politischer Instabilität stehen ressourcenschonendes Handeln und Völkerverständigung im Mittelpunkt. Ergänzend dazu wird beim CT Award „Connecting Culture“ am 20. Januar 2026 besonderes Engagement für interkulturellen Austausch und nachhaltige Projekte im Tourismus ausgezeichnet.

Das Fachbesucherprogramm der CMT 2026 umfasst zudem zahlreiche weitere Veranstaltungen: Der CycleTourismSummit bringt erstmals alle Akteurinnen und Akteure des Radtourismus zusammen und setzt Impulse für nachhaltige Mobilität. Netzwerktreffen wie die CMT x BTW Netzwerklounge, Fachkongresse und Branchenevents – etwa zu Campingtrends oder zur Tourismusakzeptanz – runden das umfangreiche Angebot ab. Die CMT 2026 ist damit der Branchentreffpunkt für alle, die Zukunft gestalten wollen. Weitere Infos zum Fachbesucherprogramm gibt es auf der Webseite der CMT.

Caravaning-Neuheiten und Tochtermessen

Neben dem umfangreichen Fachbesucherprogramm präsentieren sich bei der CMT in Stuttgart zahlreiche nationale und internationale Reiseziele. Sie ist die wichtigste Neuheitenschau der Camping- und Caravaningbranche zum Jahresbeginn. Zeitgleich finden vier Tochtermessen statt: die Fahrrad - und WanderReisen, die Kreuzfahrt- und SchiffsReisen, die Golf- und WellnessReisen sowie die Selbstausbau. Die CMT beherbergt zudem rund 600 Rahmenveranstaltungen unter einem Dach und ist zugleich Fach-, Publikums-, Politik- und Medienevent.

Weitere Informationen zur Messe, Öffnungszeiten und Tickets finden Interessierte auf der Webseite der Messe Stuttgart.