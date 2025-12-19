Insights, Best Practices und Netzwerken: Das CMT-Business-Programm punktet unter anderem mit innovativen Fachkongressen und spannenden Branchenevents.
Das Fachbesucherprogramm der CMT 2026 bietet eine breite Plattform für Austausch, Wissen und Innovation im Tourismus. Ein Highlight ist der Future Tourism Congress (19. bis 21. Januar 2026), der in diesem Jahr Peru als Partnerland begrüßt. Mit Peru rückt eine Destination in den Fokus, die für kulturelle Vielfalt, Biodiversität und nachhaltige Tourismusentwicklung steht. María del Sol Velásquez García, Direktorin für Tourismusförderung bei Promperú, betont, wie Peru jahrtausendealte Kultur, einzigartige Lebensräume und ein starkes Engagement für verantwortungsbewussten Tourismus vereint. Themen wie Community-based Tourism, Schutz sensibler Ökosysteme und innovative Wertschöpfungsketten werden praxisnah diskutiert und eröffnen neue Perspektiven für die Branche.