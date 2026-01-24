Die Camperwelt ist nicht nur wuchtig. Es sind die kleinen, kreativen Fahrzeugmodelle, die auf der CMT für große Überraschungseffekte sorgen. Zu sehen in der Bildergalerie.

Peter Stolterfoht 24.01.2026 - 06:00 Uhr

Getreu dem Motto „Zurück in die Zukunft“ liegen Retroexemplare auch bei der Stuttgarter Reise- und Freizeitmesse CMT voll im Trend – inklusive moderner Technik, versteht sich. Dies wird gerade im Wohnwagenbereich deutlich. Oder bei Fahrzeugen, die sich dafür eignen, im Camper oder auf dem Anhänger mitgenommen zu werden, um dann am Urlaubsort wendiger unterwegs sein zu können.