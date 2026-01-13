Der Kreis Ludwigsburg und Vaihingen an der Enz präsentieren sich auf der CMT unter der Marke „Im Süden ganz oben“ am Stand von Tourimia Tourismus.

Der Landkreis Ludwigsburg sowie die Stadt Vaihingen an der Enz sind im Rahmen der CMT Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, jeweils als Aussteller am Gemeinschaftsstand der Tourimia Tourismus vertreten. Der gemeinsame Messeauftritt soll unter der neuen Dachmarke „Im Süden ganz oben“ stehen, mit der sich die Regionen im nördlichen Baden-Württemberg erstmals geschlossen und mit einem einheitlichen Messekonzept präsentieren.

Weinkönigin steht für Gespräche zur Verfügung Die Kultur- und Touristinformation von Vaihingen informiert von Dienstag bis Donnerstag, 20. bis 22. Januar, über Angebote und Ausflugsziele in der Enzstadt und ihren Stadtteilen. Mittels Beratung und individuellen Tipps sollen die touristischen Stärken hervorgehoben werden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung: „Idyllische Weinlandschaften, ausgezeichnete Wander- und Radwege, genussvolle Weinerlebnisse sowie zahlreiche Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten für Familien und Aktive.“

Ein besonderes Highlight erwarte die Messegäste am Donnerstag, 22. Januar, wenn die Vaihinger Weinkönigin Maike Schillinger aus Gündelbach am Stand für Gespräche rund um Wein, Genuss und die Weinorte Vaihingens zur Verfügung steht. Schillinger ist seit November 2023 im Amt.

Landkreis ist gleich an zwei Ständen vertreten

Das Team des Landkreises Ludwigsburg stellt seine touristischen Angebote am 21. und 25. Januar mit einem eigenen Unterstand auf dem Stand der Tourimia vor. Im Mittelpunkt stehen laut Pressemitteilung die Radkarten des Landkreises und die Dachmarke „Echt.Schön.Schräg.“, unter der die Steillagen des Landkreises vermarktet werden.Zudem wird der Landkreis auch noch am 19. und 25. Januar gemeinsam mit den Kreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen und dem Rems-Murr-Kreis zu Gast am Stand der Region Stuttgart sein.