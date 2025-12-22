Unbekannt, aber vielfältig und voller Rhythmus: Angola zeigt sich 2026 erstmals als Partnerland der CMT Stuttgart – mit spektakulären Landschaften, lebendiger Kultur und einer authentischen Bühnenshow.
Das afrikanische Land Angola präsentiert sich erstmals als Partnerland auf der CMT in Stuttgart und will für sich als attraktive, vielseitige Destination werben. Im südwestlichen Afrika gelegen beeindruckt Angola mit spektakulären Landschaften, einer einzigartigen Tierwelt und einer lebendigen Kultur. Besucherinnen und Besucher der CMT können sich vom 17. bis 25. Januar 2026 auf zahlreiche Highlights und authentische Eindrücke freuen.