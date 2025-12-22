Das afrikanische Land Angola präsentiert sich erstmals als Partnerland auf der CMT in Stuttgart und will für sich als attraktive, vielseitige Destination werben. Im südwestlichen Afrika gelegen beeindruckt Angola mit spektakulären Landschaften, einer einzigartigen Tierwelt und einer lebendigen Kultur. Besucherinnen und Besucher der CMT können sich vom 17. bis 25. Januar 2026 auf zahlreiche Highlights und authentische Eindrücke freuen.

Zwischen Atlantik, Savanne und Regenwald Von unberührten Nationalparks und imposanten Wasserfällen über endlose Wüsten bis hin zu weitläufigen Stränden – Angola bietet eine faszinierende Vielfalt. Sieben Schlüsselregionen laden dazu ein, das Land individuell zu entdecken – von der dynamischen Hauptstadt Luanda über die Küstenlandschaften in Benguela und Namibe bis zu den Regenwäldern in Cabinda und dem Okavango-Delta in Cuando Cubango. Ob Erholung am Atlantik, Outdoor-Abenteuer in den Bergen von Huíla oder Tierbeobachtungen in den Savannen – Angola hält für jeden Reisetyp das passende Angebot bereit.

Heiße Rhythmen und Bühnenshows

Auf der CMT 2026 können sich Besucherinnen und Besucher umfassend informieren: Ein Film im Urlaubskino zeigt Angola als vielseitiges Reiseland, täglich finden Bühnenshows mit Tänzerinnen und Tänzern sowie den Rhythmen des Kizomba statt. Am Stand von Budde Reisen gibt es geführte Rundreisen zu buchen und eine brandneue 34-seitige Broschüre liefert detaillierte Informationen zu den Regionen und Angeboten. Zusätzlich stehen Flyer weiterer Reiseveranstalter mit Angola-Angeboten bereit.

„Angola steht für das Lebensgefühl The Rhythm of Life – voller Energie, Vielfalt und Herzlichkeit“, betont Julia Kleber, offizielle Vertreterin des Angola Tourism Board. Die CMT bietet die Gelegenheit, dieses Lebensgefühl live zu erleben und Inspiration für den nächsten Urlaub zu sammeln.

Traumziele und Caravaning-Neuheiten erleben

Neben Angola präsentieren sich in Stuttgart zahlreiche nationale und internationale Reiseziele – etwa Guadeloupe, Sri Lanka, Korea, Slowenien oder Peru. Die CMT ist die wichtigste Neuheitenschau der Camping- und Caravaningbranche zum Jahresbeginn. Mehr als 120 Neuheiten und Innovationen sowie rund 1200 Caravaning-Fahrzeuge können bestaunt und entdeckt werden. Zeitgleich finden vier Tochtermessen statt: die Fahrrad- und WanderReisen, die Kreuzfahrt- und SchiffsReisen, die Golf- und WellnessReisen sowie die Selbstausbau. Die CMT beherbergt zudem rund 600 Rahmenveranstaltungen unter einem Dach und ist zugleich Fach-, Publikums-, Politik- und Medienevent. Tickets und alle weiteren Infos zur CMT finden sich hier >>>.