Die Urlaubsmesse CMT verwandelt Stuttgart wieder in einen Treffpunkt für alle, die vom Reisen träumen und neue Urlaubsideen sammeln möchten. Neben der großen Hauptmesse sorgen die beliebten Tochtermessen für besondere Highlights.

Im Januar 2026 entsteht auf dem Messegelände in Stuttgart mit der CMT wieder einmal der Hotspot für Urlaubsfreunde, Vielreisende und all jenen, die auf der Suche nach Inspiration sind. Zahlreiche Tochtermessen sorgen an zwei Wochenenden für Inspiration, Information und jede Menge Highlights.

CMT in Stuttgart: Fahrrad- und WanderReisen für Outdoorfans Wer Lust auf Bewegung, Natur und neue Abenteuer hat, sollte sich den Auftakt der CMT nicht entgehen lassen. Während der Fahrrad- und WanderReisen vom 17. bis 19. Januar wird Halle Neun drei Tage lang zu einer Erlebniswelt für Outdoor-Fans mit spannenden Tourentipps, moderner Technik und vielfältigem Zubehör. Dazu gibt es einen großen Testparcours, auf dem Besucher die neusten Radmodelle ausprobieren können.

„Mein persönliches Highlight ist die Vielfalt der Themen, die wir mit unserer Messe abdecken“, betont Sarah Oertle, Managerin Messe- und Eventkoordination bei der Messe Stuttgart. „Wir verbinden alle Outdoorbegeisterten in einer Halle und bieten die Möglichkeit, neben Reisezielen auch die geeignete Hardware und Zubehör zu entdecken und zu testen.“ Im Jahr 2026 stehen besonders Weitwandern und Mountainbiken im Fokus. Neu ist das Basislager, das den direkten Austausch mit Ausstellern ermöglicht. Ergänzt wird das Angebot durch den CycleTourism Summit am Montag und Dienstag, der das Fachpublikum zusammenbringt und aktuelle Trends im Radtourismus beleuchtet.

Selbstausbau: Die Messe für Camper und jene, die es werden wollen

Am zweiten CMT-Wochenende öffnen gleich mehrere Tochtermessen parallel ihre Tore und jede setzt andere Akzente. In Halle C1 steht vom 22. bis 25. Januar die Messe Selbstausbau ganz im Zeichen individueller Fahrzeugträume. Rund 30 Aussteller präsentieren Materialien, Technik, Module und Werkzeug, während Workshops und Live-Demos zeigen, wie ein Ausbau wirklich funktioniert. „Besonders spannend ist die Vortragsbühne, die von Menschen gestaltet wird, die wirklich Ahnung vom Thema Selbstausbau haben“, erklärt Alexander Ege, Direktor Messen und Events bei der Messe Stuttgart. „Am Ende jedes Vortrags stehen die Referenten den Besuchern in ihren jeweiligen Fachgebieten Rede und Antwort – das sorgt für eine beeindruckende Informationstiefe für alle.“ Ergänzt wird das Angebot zudem durch verschiedene Info-Points in der Halle, die sogenannten Busbastler, die konkrete Fragen der Besucher beantworten.

Kreuzfahrt- und SchiffsReisen auf der CMT in Stuttgart entdecken

Wer seinen Urlaub lieber auf dem Wasser verbringt, findet ebenfalls vom 22. bis 25. Januar in Halle Neun die Kreuzfahrt- und SchiffsReisen. Das Spektrum reicht von klassischen Hochseekreuzfahrten über Flussreisen bis hin zu Charter- und Segelangeboten, die sich individuell zuschneiden und direkt zu attraktiven Messepreisen buchen lassen. Erstmals mit dabei ist Le Boat, bekannt für die größte Hausbootflotte Europas und Kanadas. „Bei der Kreuzfahrt und SchiffsReisen im Bereich Wassersport begeistert mich das Thema Efoiling“, verrät Adrian Gscheidle, Manager Messe- und Eventkoordination bei der Messe Stuttgart. „Das durfte ich im Sommer selbst testen und es hat riesigen Spaß gemacht.“ Die Messe zeigt damit eindrucksvoll, wie vielseitig und individuell moderne Wasserurlaube planbar sind.

Messe Stuttgart: Golf- und Wellnessreisen präsentieren sich auf der CMT

Ebenfalls am zweiten CMT Wochenende (22. bis 25. Januar) lockt die Golf- und WellnessReisen mit sportlichen Highlights und exklusiven Auszeiten in die Halle Neun. Golf-Destinationen aus aller Welt präsentieren die schönsten Plätze, auch der Baden-Württembergische Golfverband ist als lokaler Partner dabei und gibt Tipps rund ums Golfen im Südwesten. Die große Indoor-GolfChallenge und spannende Turniere von „Golf in Austria“ sorgen für echtes Wettkampfflair, ein Simulator direkt am Stand und die neu gestaltete Golfbühne mit spannenden Vorträgen und Live-Demonstrationen versprechen Abwechslung. Szene-Star Frank Adamovic und Long-Drive-Profi „The Hungarian Hulk“ setzen dabei besondere Akzente.

Als neuer offizieller Ausstattungspartner ist der Fairway Golf-Shop mit einem breiten Sortiment vertreten und präsentiert auf 1500 Quadratmetern ein riesiges Sortiment an aktuellem Equipment inklusive attraktiver Messe-Deals und kulinarischem Angebot. Abgerundet wird das Programm durch hochwertige Wellnessangebote aus aller Welt – von erholsamen Anwendungen bis hin zu luxuriösen Rückzugsorten.

