Die Urlaubsmesse CMT verwandelt Stuttgart wieder in einen Treffpunkt für alle, die vom Reisen träumen und neue Urlaubsideen sammeln möchten. Neben der großen Hauptmesse sorgen die beliebten Tochtermessen für besondere Highlights.
26.01.2026 - 08:25 Uhr
Im Januar 2026 entsteht auf dem Messegelände in Stuttgart mit der CMT wieder einmal der Hotspot für Urlaubsfreunde, Vielreisende und all jenen, die auf der Suche nach Inspiration sind. Zahlreiche Tochtermessen sorgen an zwei Wochenenden für Inspiration, Information und jede Menge Highlights.