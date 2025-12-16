Urlaub und Reisen auf vier Rädern ist nach wie vor beliebt. Auf der Urlaubsmesse CMT finden Interessierte alles rund um mobile Freizeit und Caravaning, neuer Schwerpunkt ist Technik und Zubehör.

Übers Wochenende im Nationalpark wandern, direkt vom Weingut in die Weinberge radeln, in der Therme die Seele baumeln lassen, die Schönheit einer Kleinstadt entdecken – und nach all den Aktivitäten zurück ins rollende Zuhause. Vom Wochenendtrip über den Kurzurlaub bis zur ganz langen Tour – Reisen mit Wohnmobil, Van oder Wohnwagen ist äußerst beliebt. Mehr als eine Million Fahrzeuge sind in Deutschland zugelassen und Camping-Urlaub boomt weiterhin. 2024 war mit über 42 Millionen Übernachtungen auf deutschen Camping- und Stellplätzen ein Rekordjahr und für 2025 zeichnet sich eine ähnliche Zahl ab. Die Menschen lieben den flexiblen, naturnahen und individuellen Urlaub, den das Camping ermöglicht.

Urlaubsmesse CMT Stuttgart: Weltpremieren und Top-Neuheiten Die große Urlaubsmesse CMT vom 17. bis 25. Januar auf der Messe Stuttgart trägt dem Rechnung und wartet mit allem auf, was das Herz rund um mobile Freizeit und Caravaning begehrt. 950 Caravaning-Hersteller, Zubehör-Spezialisten und Dienstleister präsentieren ihre Produkte. Weltpremieren und Top-Neuheiten sind angekündigt, einige Firmen feiern Jubiläum und verbinden das mit speziellen Angeboten.

Über 1200 Caravans, Reisemobile und Freizeitfahrzeuge können auf dem Messegelände besichtigt werden. „Wir haben auf der CMT 2026 einige Veränderungen, was die Hallenbelegung und die thematischen Schwerpunkte betrifft“, sagt Alexander Ege, Direktor Messen und Events bei der Messe Stuttgart. So stehen etwa die Themen Technik und Zubehör mehr als bisher im Fokus, Tipps und Informationen richten sich an noch mehr Zielgruppen wie Familien und klassische Wohnmobilreisende. Im L-Bank Forum (Halle eins) zeigen namhafte Hersteller wie Trigano, Fendt, die Marken der Rapido-Gruppe oder der Hymer-Gruppe ihre Wohnmobile und Wohnwagen. Neue Baureihen, Jubiläumsmodelle, Wohnmobile mit neuen Grundrissen, frischen Farben und modernster Technik werden vorgestellt. Auf der Galerie in Halle eins wird es abenteuerlich. Hier können Besucherinnen und Besucher Off-Road- und Expeditionsfahrzeuge bestaunen. Aber auch leichte Wohnwagen, die nur bis zu 1000 Kilogramm wiegen und für E-Autos oder Kleinwagen optimiert sind, findet man hier.

Luxus-Ausstellungen von Premium-Herstellern

Die Halle zwei ist komplett von der Knaus-Tabbert-Gruppe belegt. Das Unternehmen hat sich neu aufgestellt und präsentiert sich mit einer überarbeiteten Produktphilosophie. Leichtbau, Funktionalität und zeitgemäßer Komfort der Fahrzeuge sollen in die Zukunft weisen. In der Ceratizit Halle (Halle drei) spielt Luxus die große Rolle. „Hier steht Exklusivität im Vordergrund. Besonders luxuriöse Modelle kosten schnell mehr als 500.000 Euro“, sagt Ege. Bei den Luxuslinern der Premium-Hersteller lassen Ausstattung und Technik keine Wünsche offen, vom Marmorfußboden bis zur eingebauten Sauna ist alles möglich.

Praktische Tipps fürs mobile Leben

In Halle fünf gibt es weitere Hersteller und Herstellerinnen von Wohnwagen sowie teil- und vollintegrierten Wohnmobilen zu entdecken. Hier präsentiert sich auch der neu gestaltete Treffpunkt „Wohnzimmer“. Auf rund 200 Quadratmetern bieten gemütliche Sitzmöbel Gelegenheit zum Ausruhen und Zuhören. Dazu gibt es Vorträge, Tipps und Tricks von Profis rund ums Caravaning und das Optimieren des eigenen Fahrzeugs. Reisefans, darunter auch bekannte Gesichter aus dem deutschen TV, berichten von ihren Trips auf vier Rädern. „Themen sind etwa: wie koche ich im Wohnmobil, wie finde ich einen Platz zum Überwintern oder wie erneuere ich das Innendekor meines Wohnwagens“, nennt Alexander Ege einige Themen, die neue Zielgruppen ansprechen wollen. Halle sieben ist den Kastenwagen und kleinen Manufakturen vorbehalten. Der Trend zu individuelleren, vielseitigen Fahrzeugen, die auch im Alltag verwendet werden können, ist ungebrochen. In der Alfred Kärcher Halle (Halle acht) finden Besucherinnen und Besucher Faltzelte, Dachzelte und Anhänger, auch in diesem Bereich präsentieren die Hersteller raffinierte Neuheiten.

Technik und Campingzubehör in Halle zehn

Viel Platz bekommen die Themen „Technik und Zubehör“ sowie „Campingplätze“ in der Paul Horn Halle (Halle zehn). „Technik und Zubehör sind unsere neuen starken Schwerpunkte“, sagt Ege. Denn viele Campingfans, die bereits ein Fahrzeug besitzen, wollen es optimieren. „Auf der neuen Technikbühne geben wir ausstellenden Firmen die Möglichkeit ihre Produkte zu präsentieren“, so Ege. Der Trend gehe zu Autarkie. So würden zum Beispiel innovative Solar- und Batteriesysteme vorgestellt. Hygiene und Toiletten seien weitere große Themen. Moderne Toiletten für Wohnwagen, Wohnmobile und Vans etwa kommen ohne Wasser und Chemie aus und erleichtern die Entsorgung ungemein.

Die Urlaubsmesse CMT kann vom 17. bis zum 25. Januar in Stuttgart besucht werden. Weitere Informationen finden Interessierte hier >>>.