Urlaub und Reisen auf vier Rädern ist nach wie vor beliebt. Auf der Urlaubsmesse CMT finden Interessierte alles rund um mobile Freizeit und Caravaning, neuer Schwerpunkt ist Technik und Zubehör.
Übers Wochenende im Nationalpark wandern, direkt vom Weingut in die Weinberge radeln, in der Therme die Seele baumeln lassen, die Schönheit einer Kleinstadt entdecken – und nach all den Aktivitäten zurück ins rollende Zuhause. Vom Wochenendtrip über den Kurzurlaub bis zur ganz langen Tour – Reisen mit Wohnmobil, Van oder Wohnwagen ist äußerst beliebt. Mehr als eine Million Fahrzeuge sind in Deutschland zugelassen und Camping-Urlaub boomt weiterhin. 2024 war mit über 42 Millionen Übernachtungen auf deutschen Camping- und Stellplätzen ein Rekordjahr und für 2025 zeichnet sich eine ähnliche Zahl ab. Die Menschen lieben den flexiblen, naturnahen und individuellen Urlaub, den das Camping ermöglicht.