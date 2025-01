COA ME in Stuttgart-West: Balance und Klarheit durch Meditation, Coaching und Gesundheitstraining. Wo man in Stuttgart Körper, Geist und Beziehungen in Einklang bringt.

Wer sich nach mehr Klarheit, Balance und Leichtigkeit im Alltag sehnt, findet im COA ME Studio in der Herzogstraße 15 in Stuttgart-West die perfekte Anlaufstelle. Hier dreht sich alles um persönliches Wachstum – ohne Druck und Perfektionismus, sondern mit Herz und einem ganzheitlichen Ansatz.

Training und Gesundheit: Worum geht's bei COA ME?

COA ME steht für Coaching, Meditation und Training – ein Studio, das Körper, Geist und Beziehungen in Einklang bringt. Mit Angeboten wie Meditation, Breathwork, Einzel- und Paarcoaching sowie Gesundheitsberatung hilft das Team dabei, den Kopf freizubekommen, sich im eigenen Körper wohler zu fühlen und Beziehungen zu stärken. Egal, ob vor Ort im charmanten, 200 Quadratmeter großen Studio in Stuttgart-West, online oder direkt in Unternehmen – COA ME bietet flexible Möglichkeiten, persönliche Ziele zu erreichen.

Coaching, Meditation und Training: Vision mit Herz

„Wir glauben fest daran, dass du dein Leben aktiv gestalten kannst – mit Klarheit und tiefer Verbindung zu dir und anderen“, sagt das Team von COA ME. Maja, Max, Klaus und Hanna haben COA ME gegründet, um Stress, Schmerzen oder Beziehungsprobleme ganzheitlich anzugehen. Der Gedanke dahinter: Nicht höher, schneller, weiter – sondern leichter, fröhlicher und weiser. Das Team teilt die Vision jedem Einzelnen zu helfen zu mehr Klarheit zu finden und sich lebendig zu fühlen.

Balance und Klarheit finden: Von Breathwork bis Krabbelgruppe

COA ME vereint Expertise aus verschiedenen Bereichen und bietet ein breites Spektrum an:

Meditation und Breathwork: Für mehr innere Ruhe und Entspannung.

Für mehr innere Ruhe und Entspannung. Einzel- und Paarcoaching: Klärung und Stärkung von Beziehungen.

Klärung und Stärkung von Beziehungen. Training und Gesundheit: Mit gezielten Programmen fit und fokussiert bleiben.

Mit gezielten Programmen fit und fokussiert bleiben. Familien und Krabbelgruppen: Gemeinschaft erleben und gemeinsam wachsen - unter anderem bei der Kinderdisco mit Meditation für die Kleinen von zwei bis sechs Jahren.

Gemeinschaft erleben und gemeinsam wachsen - unter anderem bei der Kinderdisco mit Meditation für die Kleinen von zwei bis sechs Jahren. Gesundheit in Unternehmen: Workshops und Coaching direkt im Arbeitsumfeld.

Ganzheitliches Coaching in Stuttgart: Aus Erfahrung vereint

Die vier Gründer:innen von COA ME kommen aus unterschiedlichen Disziplinen – von Coaching über Meditation bis zu Gesundheitsförderung. Ihr Ziel: die einzelnen Ansätze zu einem ganzheitlichen Konzept zu verbinden. Denn hinter körperlichen Schmerzen können emotionale Ursachen stecken, und mentale Entspannung hilft oft, physische Blockaden zu lösen. Um einen ganzheitlichen Ansatz bieten zu können, vereinen die vier Gründer:innen ihre Expertisen in einem Studio.

Maja ist Spezialistin für Meditation, Breathwork und Gesundheitsprogramme und bringt ihre Leidenschaft für ganzheitliches Wohlbefinden in jedes Angebot ein. Hanna unterstützt mit ihrer Expertise in Einzel-, Paar- und Gruppencoaching sowie Aufstellungen, um Menschen bei der Klärung und Stärkung ihrer Beziehungen zu helfen. Max konzentriert sich auf Training und Gesundheit in Unternehmen und sorgt dafür, dass Teams produktiver und gesünder arbeiten können. Klaus, Geschäftsführer von COA ME, ist Ansprechpartner für Businesscoaching und begleitet Menschen dabei, ihr berufliches Potenzial zu entfalten.

Coaching in Stuttgart-West: COA ME entdecken

Ob bei einer Meditationsstunde, einem Coaching oder einem Breathwork-Workshop – bei COA ME kann jeder die Balance zwischen Kopf, Körper und Seele finden. Für alle, die mehr Leichtigkeit und Klarheit in ihr Leben bringen wollen, lohnt sich ein Besuch in Stuttgart-West.

Weitere Informationen zu den Angeboten von COA ME gibt es auf der Webseite. Wer sich für ein Coaching interessiert und sich selbst vom ganzheitlichen Konzept überzeugen möchte, kommt hier direkt zur Homepage >>>