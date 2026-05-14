 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Hier gibt’s besondere Drinks in Stuttgart

Cocktail mit Fischsoße und Co. Hier gibt’s besondere Drinks in Stuttgart

Cocktail mit Fischsoße und Co.: Hier gibt’s besondere Drinks in Stuttgart
1
Diese coolen Drinks wollen in Stuttgart probiert werden. Foto: Tanja Simoncev, Galao, Bruno, Collage: Tanja Simoncev

Freaky Pickletini, The Fish Sauce oder Katy Berry – in Stuttgart gibt es immer mehr coole Drinks mit kreativen Namen, die probiert werden wollen.

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

Wenn der Mai nicht gerade Herbst spielt, dann machen die immer wärmer werdenden Tage, die lauen Abende und generell das Draußen sein Bock auf coole Drinks.

 

Coole Drinks – mit und ohne Alkohol

Doch wo im Kessel warten die besonderen Kreationen, bei denen nicht nur der Name Lust auf mehr macht. Ob Bruno, Galao oder Trude – die Stuttgarter Bars lassen sich immer mehr einfallen und bewerben ihre hochprozentigen – oder auch alkoholfreien – Neuzugänge gekonnt.

Unsere Empfehlung für Sie

Zwischen Saftschorle und Hydrosol: Ohne Promille: Stuttgarts Bars entdecken alkoholfreie Cocktails neu

Zwischen Saftschorle und Hydrosol Ohne Promille: Stuttgarts Bars entdecken alkoholfreie Cocktails neu

Junge Gäste setzen auf Genuss ohne Reue: Stuttgarter Bars wie das Weiße Ross und Brother Louis kreieren innovative, alkoholfreie Cocktails und locken neue Zielgruppen an.

Dieses Jahr scheint vor allem der Pornstar Martini den im letzten Jahr besonders gehypten Espresso Martini abzulösen. Wir verraten euch auf welche Drinks man sich noch so freuen kann.

Cocktail mit Fischsoße im The Fish Sauce

Ja es gibt ihn wirklich – einen Cocktail, der mit Fischsoße zubereitet wird. Im gleichnamigen Restaurant an der Rotebühlstraße wird er also serviert: The Fish Sauce. Auf Gin-Basis mit Thai-Basilikum-Infusion, Limettensaft, Zucker und Fischsoße, die sehr dezent eingesetzt wird und kaum herausschmeckt.

The Fish Sauce, Rotebühlstr. 117 A , Stuttgart-West, Mo-Fr 11-30-15 und 17-23, Sa+So 17-23 Uhr

Unsere Empfehlung für Sie

Gastro-Neueröffnung in Stuttgart: Vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce

Gastro-Neueröffnung in Stuttgart Vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce

Stuttgart-West wird um ein kulinarisches Highlight reicher: The Fish Sauce eröffnet mit vietnamesischem Streetfood. Diese Überraschungen hält das Restaurant bereit.

Matcha Martini und Lady Berry im Bruno

Das Bruno entwickelt sich immer mehr zu einem der Hotspots im Kessel. Ob zu Kaffee und Kuchen oder Daydrinking, hier lässt es sich gut aushalten und noch besser „sippen“ – an besonders coolen Drinks wie Watermelon Sparkling, Matcha Martini, Katy Berry oder Pink Lady. What’s your pick?

Bruno, Tübinger Str. 82, Stuttgart-Süd, Mo-Sa 12-1, So 12-20 Uhr

In der Trude sollten alle Drinks unter „Probier mich“ auch probiert werden. Foto: Tanja Simoncev

Spicy Mule und Smokin’ Paloma in der Trude

Wenn die Trude auf ihrer Getränkekarte darum bittet: „Probier mich“, dann wird auch probiert – am besten alle vier Drinks, auch wenn einer so stark ist, dass ihr es euch nicht nehmen lassen werdet und nach einem Bier fragt. Spicy Mule, Smokin’ Paloma, Ranch Water und No Colada machen auf jeden Fall richtig Spaß.

Trude, Töpferstr. Ecke Nadlerstr., Stuttgart-Mitte, Bar: jeden Tag ab 17 Uhr

Unsere Empfehlung für Sie

„Tru[d]e Connection“: Stuttgarter Kultkneipe präsentiert neues Dating-Format

„Tru[d]e Connection“ Stuttgarter Kultkneipe präsentiert neues Dating-Format

Auf der Suche nach neuen Freunden oder der großen Liebe? Die Stuttgarter Bar Trude veranstaltet ab diesem Sonntag Datingevents. Los geht es mit einem Quizabend.

Pornstar Martini und Berry Gin Sour im Galao

Und auch das Galao ein paar Meter weiter, sorgt mit coolen Drink-Specials und noch cooleren Bildern auf Instagram für Aufsehen. Allein dem Pornstar Martini wurden mehrere Postings gewidmet – er ist aber auch wirklich fotogen! Ansonsten wird auch hier auf Beeren gesetzt. Unsere baldige Obsession? Wahrscheinlich!

Galao, Reinsburgstr. 90, Stuttgart-Süd, So-Do 11-1, Fr+Sa 11-3 Uhr

Die Drinks in der Ratto Bistrobar machen nicht nur optisch etwas her. Foto: Tanja Simoncev

Drinks auf Vermouth-Basis in der Ratto Bistrobar

Die Ratto-Bar hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem coolen neuen Spot in Stuttgart entwickelt, der vor allem Naturwein kann – aber auch andere Drinks, die optisch etwas hermachen. Hauptbestandteil: Vermouth. Probieren!

Ratto Bistrobar, Cottastr. 4, Stuttgart-Süd, Di-Do 17-0, Fr+Sa 17-1 Uhr

Freaky Pickletini im Flamingo

Der „Pickles“-Trend hat Stuttgart erreicht: Nicht nur Dua Lipa schwört auf Gurkenwasser in ihrer Coke Zero, nein, auch im Flamingo wird auf Shots mit Vodka und Gewürzgurken gesetzt. Definitiv etwas für alle, die Cornichons lieben.

Flamingo, Neue Brücke 6, Stuttgart-Mitte, Di-Fr 17.30-spät, Sa 16-spät

Weitere Themen

Cocktail mit Fischsoße und Co.: Hier gibt’s besondere Drinks in Stuttgart

Cocktail mit Fischsoße und Co. Hier gibt’s besondere Drinks in Stuttgart

Freaky Pickletini, The Fish Sauce oder Katy Berry – in Stuttgart gibt es immer mehr coole Drinks mit kreativen Namen, die probiert werden wollen.
Von Tanja Simoncev
Vatertag in Stuttgart: Dem Wetter zum Trotz: „Wir laufen so lange, bis der Alkohol alle ist“

Vatertag in Stuttgart Dem Wetter zum Trotz: „Wir laufen so lange, bis der Alkohol alle ist“

Zwischen Schimmelhüttenweg und Santiago-de-Chile-Platz prallen am Vatertag verschiedene Gruppen aufeinander.
Von Janina Link
Tierschutz in Stuttgart: Verbot in Stuttgart – Roboter dürfen jetzt nachts nicht mehr mähen

Tierschutz in Stuttgart Verbot in Stuttgart – Roboter dürfen jetzt nachts nicht mehr mähen

Mähroboter fügen laut der Stadt Stuttgart Igeln und anderen Tieren „erhebliche Verletzungen oder Verstümmelungen“ zu. Nun greift eine neue Verfügung. Das mögliche Bußgeld: fünfstellig.
Von Judith A. Sägesser
Eigenmächtige Ferienverlängerung im Visier der Behörden

Schulschwänzer in Baden-Württemberg Ferienverlängerung im Visier der Behörden

Die Reisezeit beginnt. Manchmal können Familien mit Kindern nicht schnell genug wegkommen – dann wird die Schule geschwänzt. Was dräut den Eltern und dem Nachwuchs?
Von Christine Bilger
Stuttgart folgt Verdi-Streikaufruf: Warnstreiks erhöhen Druck auf Kaufland, Ikea und H&M

Stuttgart folgt Verdi-Streikaufruf Warnstreiks erhöhen Druck auf Kaufland, Ikea und H&M

Die Gewerkschaft Verdi macht früh Druck in der Lohntarifrunde des Einzelhandels – auch im Großraum Stuttgart. Andernorts legen die Arbeitgeber schon ihre Angebote vor.
Von Matthias Schiermeyer
Regenwasser in Stuttgart: „The Schwämm“: Degerloch bekommt große Rigole mit 64 Bäumen

Regenwasser in Stuttgart „The Schwämm“: Degerloch bekommt große Rigole mit 64 Bäumen

Die Jahnstraße verbindet Degerloch mit Stuttgart-Ost. Eine Spur weicht einem Radschnellweg – und einem Wasserspeicher, der in seiner Art und Größe einzigartig in Deutschland ist.
Von Lisa Kutteruf
Neubau am Autohof in Stuttgart: Grünes Zentrum der Mobilität mit Fläche für Logistik und Gewerbe geplant

Neubau am Autohof in Stuttgart Grünes Zentrum der Mobilität mit Fläche für Logistik und Gewerbe geplant

Auf dem Gelände an der B10 in Wangen soll ein neues, grünes Zentrum der Mobilität entstehen. Mit dem Baubeginn ist aber nicht vor 2029 zu rechnen.
Von Alexander Müller
Haus für Alleinerziehende: „Familie kann auch nur du und ich sein“ – Stefanies Weg in ihr neues Leben

Haus für Alleinerziehende „Familie kann auch nur du und ich sein“ – Stefanies Weg in ihr neues Leben

In Stuttgart gibt es Wohnanlagen für Alleinerziehende. Drei Jahre können sie sich dort stabilisieren. Stefanie und Sara erzählen, warum sie einzogen und wie es für sie weiter ging.
Von Viola Volland
NS-Opfer in Stuttgart: Elf Stolpersteine und eine Schwelle – die Schicksale hinter den Namen

NS-Opfer in Stuttgart Elf Stolpersteine und eine Schwelle – die Schicksale hinter den Namen

Am 19. Mai wird sich die Zahl der Stolpersteine in Stuttgart auf 1077 erhöhen. Zum ersten Mal wird in der Landeshauptstadt auch eine Stolperschwelle verlegt.
Von Jan Sellner
Engagierte Vaterschaft lohnt sich: Warum Papas gerade für Jugendliche so wichtig sind

Engagierte Vaterschaft lohnt sich Warum Papas gerade für Jugendliche so wichtig sind

Eine neue Studie soll zeigen, wie väterliche Care-Arbeit und politische Bildung zusammenhängen. Das ist ein bisher kaum erforschtes Feld.
Von Alexandra Kratz
Weitere Artikel zu Stuttgart Drinks Cocktails Bar Galao
 
 