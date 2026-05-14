Cocktail mit Fischsoße und Co.: Hier gibt’s besondere Drinks in Stuttgart

Wenn der Mai nicht gerade Herbst spielt, dann machen die immer wärmer werdenden Tage, die lauen Abende und generell das Draußen sein Bock auf coole Drinks.

Coole Drinks – mit und ohne Alkohol Doch wo im Kessel warten die besonderen Kreationen, bei denen nicht nur der Name Lust auf mehr macht. Ob Bruno, Galao oder Trude – die Stuttgarter Bars lassen sich immer mehr einfallen und bewerben ihre hochprozentigen – oder auch alkoholfreien – Neuzugänge gekonnt.

Dieses Jahr scheint vor allem der Pornstar Martini den im letzten Jahr besonders gehypten Espresso Martini abzulösen. Wir verraten euch auf welche Drinks man sich noch so freuen kann.

Cocktail mit Fischsoße im The Fish Sauce

Ja es gibt ihn wirklich – einen Cocktail, der mit Fischsoße zubereitet wird. Im gleichnamigen Restaurant an der Rotebühlstraße wird er also serviert: The Fish Sauce. Auf Gin-Basis mit Thai-Basilikum-Infusion, Limettensaft, Zucker und Fischsoße, die sehr dezent eingesetzt wird und kaum herausschmeckt.

The Fish Sauce, Rotebühlstr. 117 A , Stuttgart-West, Mo-Fr 11-30-15 und 17-23, Sa+So 17-23 Uhr

Matcha Martini und Lady Berry im Bruno

Das Bruno entwickelt sich immer mehr zu einem der Hotspots im Kessel. Ob zu Kaffee und Kuchen oder Daydrinking, hier lässt es sich gut aushalten und noch besser „sippen“ – an besonders coolen Drinks wie Watermelon Sparkling, Matcha Martini, Katy Berry oder Pink Lady. What’s your pick?

Bruno, Tübinger Str. 82, Stuttgart-Süd, Mo-Sa 12-1, So 12-20 Uhr

In der Trude sollten alle Drinks unter „Probier mich“ auch probiert werden. Foto: Tanja Simoncev

Spicy Mule und Smokin’ Paloma in der Trude

Wenn die Trude auf ihrer Getränkekarte darum bittet: „Probier mich“, dann wird auch probiert – am besten alle vier Drinks, auch wenn einer so stark ist, dass ihr es euch nicht nehmen lassen werdet und nach einem Bier fragt. Spicy Mule, Smokin’ Paloma, Ranch Water und No Colada machen auf jeden Fall richtig Spaß.

Trude, Töpferstr. Ecke Nadlerstr., Stuttgart-Mitte, Bar: jeden Tag ab 17 Uhr

Pornstar Martini und Berry Gin Sour im Galao

Und auch das Galao ein paar Meter weiter, sorgt mit coolen Drink-Specials und noch cooleren Bildern auf Instagram für Aufsehen. Allein dem Pornstar Martini wurden mehrere Postings gewidmet – er ist aber auch wirklich fotogen! Ansonsten wird auch hier auf Beeren gesetzt. Unsere baldige Obsession? Wahrscheinlich!

Galao, Reinsburgstr. 90, Stuttgart-Süd, So-Do 11-1, Fr+Sa 11-3 Uhr

Die Drinks in der Ratto Bistrobar machen nicht nur optisch etwas her. Foto: Tanja Simoncev

Drinks auf Vermouth-Basis in der Ratto Bistrobar

Die Ratto-Bar hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem coolen neuen Spot in Stuttgart entwickelt, der vor allem Naturwein kann – aber auch andere Drinks, die optisch etwas hermachen. Hauptbestandteil: Vermouth. Probieren!

Ratto Bistrobar, Cottastr. 4, Stuttgart-Süd, Di-Do 17-0, Fr+Sa 17-1 Uhr

Freaky Pickletini im Flamingo

Der „Pickles“-Trend hat Stuttgart erreicht: Nicht nur Dua Lipa schwört auf Gurkenwasser in ihrer Coke Zero, nein, auch im Flamingo wird auf Shots mit Vodka und Gewürzgurken gesetzt. Definitiv etwas für alle, die Cornichons lieben.

Flamingo, Neue Brücke 6, Stuttgart-Mitte, Di-Fr 17.30-spät, Sa 16-spät