Cocktail mit Fischsoße und Co. Hier gibt’s besondere Drinks in Stuttgart
Freaky Pickletini, The Fish Sauce oder Katy Berry – in Stuttgart gibt es immer mehr coole Drinks mit kreativen Namen, die probiert werden wollen.
Freaky Pickletini, The Fish Sauce oder Katy Berry – in Stuttgart gibt es immer mehr coole Drinks mit kreativen Namen, die probiert werden wollen.
Wenn der Mai nicht gerade Herbst spielt, dann machen die immer wärmer werdenden Tage, die lauen Abende und generell das Draußen sein Bock auf coole Drinks.