Das trinken wir diesen Sommer in Stuttgart

Aperol Spritz kennt jede:r. Doch was sind die In-Getränke diesen Sommer in Stuttgart? Wir haben recherchiert, wo ihr Sarti, Matcha-Cocktails und Co. bekommt.

Bei über 30 Grad verlagert sich das Leben in die späten Abendstunden – früh schlafen kann ja eh niemand. Wir haben für euch die absoluten It-Getränke des Sommers 2024 gesammelt und aufgeschrieben, wo ihr diese in Stuttgart mit euren Freund:innen genießen könnt.