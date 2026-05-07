Eine Frau wird im Jahr 1985 nackt und gefesselt im Wald tot gefunden – nun gibt es in dem Fall nach mehr als vier Jahrzehnten einen Ermittlungsdurchbruch.
07.05.2026 - 09:49 Uhr
Mehr als 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Deggingen (Landkreis Göppingen) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 70-jähriger Mann sitzt seit Mitte April in Untersuchungshaft, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm gemeinsam mitteilten. Es besteht demnach der dringende Verdacht, dass der Mann die 31-Jährige im Jahr 1985 getötet habe, um ein zuvor an ihr begangenes Sexualdelikt zu vertuschen.