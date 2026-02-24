Nach mehr als 40 Jahren steht ein 62 Jahre alter Mann wegen der Ermordung eines Psychologie-Professors in Düsseldorf vor Gericht. Der Angeklagte beteuert seine Unschuld.
Düsseldorf - Nach dem Mord an einem Psychologie-Professor vor 42 Jahren hat in Düsseldorf der Prozess gegen einen Verdächtigen begonnen. "Mein Mandant bestreitet die Vorwürfe", sagte Verteidigerin Hannah Piel in ihrem Eröffnungs-Statement. "Er ist erschüttert über die Festnahme 42 Jahre nach einer Tat, die er nicht begangen hat." Die Mordkommission habe ihre Ermittlungen damals sehr einseitig geführt.