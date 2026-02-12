Nach mehr als 40 Jahren steht ein 62 Jahre alter Mann wegen Mordes an einem Psychologie-Professor vor Gericht. Eine DNA-Spur führte die Ermittler nach Italien.
Düsseldorf - Düsseldorfer Ermittler sind überzeugt, den fast 42 Jahre alten Mord an einem Psychologie-Professor aufgeklärt zu haben. Am 24. Februar beginnt am Düsseldorfer Landgericht der Mordprozess gegen einen 62-Jährigen, der aus Italien an die deutschen Behörden ausgeliefert worden war, wie das Gericht mitteilte.