Was passierte vor mehr als 30 Jahren in Koblenz? Die Ermittler berichten von einer brutalen Tat.

dpa 25.02.2026 - 14:28 Uhr

Koblenz - Der Tatverdächtige in dem mehr als 30 Jahre alten Mordfall Amy Lopez soll aus sexuellen Motiven gehandelt haben. Die 24 Jahre alte US-amerikanische Touristin sei nach der Tat im Jahr 1994 im unteren Körperbereich nicht mehr bekleidet gewesen, sagte Mario Mannweiler von der Staatsanwaltschaft Koblenz. "Der Slip fehlte." Es werde davon ausgegangen, dass der Täter diesen mitgenommen habe.