Im November sorgte die Durchsuchung eines Wohnhauses im Kreis Biberach nach einem Mord von 1985 für Schlagzeilen. Hunderte Kriminalfälle im Land sind ungelöst - Ermittler suchen weiter.
Ein Familienvater verschwindet spurlos während eines Ausflugs nach Augsburg, eine teilweise verbrannte Frauenleiche wird im Süden des Schwarzwaldes entdeckt, eine Tote wurde offenbar Opfer eines Sexualverbrechens: Allein in Baden-Württemberg gibt es laut Landeskriminalamt 369 Cold Cases. Dabei handele es sich um ungeklärte versuchte oder vollendete Tötungsdelikte sowie Vermisstenfälle, bei welchem der Verdacht auf ein Tötungsdelikt besteht, teilte eine Sprecherin mit. Grundsätzlich gilt für die Fälle, dass nicht mehr aktiv ermittelt.