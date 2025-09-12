Kultur und Krieg, das passt nicht zusammen - auch nicht im Gazastreifen. Dabei befinden sich gerade hier wertvolle archäologische Schätze.

red/KNA 12.09.2025 - 16:44 Uhr

Archäologen im Gazastreifen haben antike Ausgrabungen vor einem israelischen Angriff gerettet. Am Mittwoch hatten israelische Behörden das von Dominikanern geleitete Institut "École Biblique" für Bibelkunde und Archäologie in Jerusalem aufgefordert, ihr Lager im Erdgeschoss eines Hochhauses in Gaza wegen des bevorstehenden Militärschlags zu räumen. Mit viel Improvisation sei dann ein Abtransport aus diesem äußerst gefährlichen Umfeld binnen 36 Stunden gelungen, so der Leiter der École Biblique, Olivier Poquillon, laut Informationen aus Kirchenkreisen.