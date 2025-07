Sidi Larbi Cherkaoui tanzt in „Nomad“ gegen Sandstürme an

Der Wüste entkommt keiner: Beim Colours-Tanzfestival erzählt Sidi Larbi Cherkaoui in „Nomad“ vom Klimawandel und einem Leben unter erschwerten Bedingungen.

Andrea Kachelrieß 08.07.2025 - 10:18 Uhr

Der Hitze entkommt beim Colours-Festival niemand. Just an den Tagen, als der Sommer in Stuttgart durchatmet, verdichtet sie sich auf der Bühne in der großen Halle des Theaterhauses. Bespielt wird sie von Sidi Larbi Cherkaoui und seiner Kompanie Eastman; der belgische Choreograf setzt sich in seinem Stück „Nomad“ mit den Bedingungen eines Lebens in der Wüste und mit seinen marokkanischen Wurzeln auseinander.