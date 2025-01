26.01.2025 - 12:38 Uhr , aktualisiert am 27.01.2025 - 12:35 Uhr

Noch nicht mal zwei Jahre nach Abschaltung der letzten Meiler wird in Deutschland über eine Rückkehr zur Atomkraft diskutiert – doch wäre das überhaupt möglich?

Jonas Schöll 26.01.2025 - 12:38 Uhr

Ob Kernfusion, Mini-AKW oder zurück zu alten Kraftwerken: In Deutschland ist die Diskussion um ein Comeback der Atomkraft entflammt. Die Union will nach einer möglichen Regierungsübernahme bei der Neuwahl Ende Februar prüfen, wie die vom Netz gegangenen Meiler wieder in Betrieb genommen werden können. Doch ist eine Rückkehr zur Kernkraft überhaupt realistisch? Die bisherigen Kraftwerksbetreiber lassen keine Zweifel: Eine Rolle rückwärts zum Atom werde es nicht geben. Die Umsetzung würde dauern und Milliarden kosten, warnen Experten.