Comeback im Camp Nou Der FC Barcelona oder Zurück in die Zukunft
Was lange währt, wird endlich gut. Nach 909 Tagen feiert die Mannschaft die Rückkehr ins Camp Nou. Wir waren dabei im neuen Schmuckkästchen, an dem aber weiter gebaut wird.
Was lange währt, wird endlich gut. Nach 909 Tagen feiert die Mannschaft die Rückkehr ins Camp Nou. Wir waren dabei im neuen Schmuckkästchen, an dem aber weiter gebaut wird.
Ja ist denn schon Silvester? Natürlich nicht, aber in Barcelona gehen die Uhren eben anders – vor allem, wenn es ums Stadion geht. Der Umbau des legendären Camp Nou, das inzwischen den gut dotierten Sponsorentitel Spotify als Zusatz trägt, erinnert schon etwas an die Stuttgarter S-21-Baustelle, doch entgegen dem Bahnhofsprojekt hatte das Warten am Samstag ein Ende. Nach genau 909 Tagen war es schließlich soweit, dass die Mannschaft wieder in ihrem Wohnzimmer auflaufen konnte (Jungstar Lamine Yamal übrigens erst zum zweiten Mal in seiner Karriere), was der Verein vorab empathisch mit den Worten „Tornem a Casa“ angekündigt hatte. Soll so viel heißen wie: Lasst uns nach Hause gehen!