Comeback im Schwäbischen Wald „Pünktlich zum 1. Mai“ – Welzheim rechnet fest mit der Rückkehr der Waldbahn
Starkregen, Erdrutsche, Genehmigungen: Die Sanierung der Bahnstrecke war ein Kraftakt. Nun läuft alles auf die Wiedereröffnung im Mai hinaus.
Auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart, wo andere mit Prospekten wedeln, hat Thomas Bernlöhr eine Nachricht im Gepäck, die mehr nach Zukunft klingt als nach Rückblick: „Wir sind zuversichtlich, dass die Schwäbische Waldbahn pünktlich zum 1. Mai wieder fährt!“ Der Bürgermeister von Welzheim (Rems-Murr-Kreis) wirkt dabei fast wie ein Lokführer seiner Gemeinde – entschlossen, optimistisch, mit Herz für Stahl und Schiene.