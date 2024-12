Weihnachtliches Heimspiel: Die Band Heisskalt ist zurück, hat am Sonntag ein Konzert in Stuttgart gegeben: Unsere Kritik vom Auftritt im ausverkauften LKA/Longhorn.

Thomas Morawitzky 23.12.2024 - 09:44 Uhr

Ein Geheimtipp sind sie längst nicht mehr. Eher schon der Beweis dafür, wie groß eine Alternative-Band aus Baden-Württemberg in 14 Jahren werden kann. Heisskalt gründeten sich in Böblingen oder Sindelfingen, waren eine Hoffnung der Szene, verabschiedeten sich, nachdem sie ihr drittes Album als kostenlosen Download veröffentlicht hatten, auf unbestimmte Zeit. Sechs Jahre vergingen. Ehe Heisskalt am Sonntagabend im LKA spielen, standen sie in den Clubs der ganzen Republik auf den Bühnen. Ihr neues Album „Vom Tun und Lassen“ wird am 26. Januar erscheinen. Zwei Tage vor Weihnachten ist das LKA ausverkauft, ein vornehmlich junges Publikum ist da, das die Lieder von Heisskalt mitsingen kann, und die Energie der Band reißt sie alle mit.