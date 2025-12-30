Stuttgarts Stürmer Ermedin Demirovic steht kurz vor der Rückkehr. In einem Interview spricht er über seine lange Zwangspause und die Konkurrenzsituation in der VfB-Offensive.
30.12.2025 - 13:26 Uhr
Der Traum von einer WM-Teilnahme hat Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart auch durch seine lange Verletzungspause geholfen. „Eine WM zu spielen, wäre für mich das Allergrößte, vor allem mit einem kleinen Land wie Bosnien“, sagte der Fußball-Nationalspieler im „Sport Bild“-Interview. „Es ist mein Kindheitstraum, dort dabei zu sein.“ Dieses Ziel habe ihn „auch während der Verletzung motiviert“, erklärte Demirovic. „Weil ich wusste, dass im März eine große Chance auf uns wartet.“