Teddy liefert in der MHP-Arena stark ab – schauspielerisch und musikalisch. Der Comedian hat prominente Gäste dabei. Die Showkritik zum ersten seiner drei Auftritte in Stuttgart.

Ein Entertainment-Vollprofi – so ist die Teddy Show in Stuttgart

Was haben eine übergroße Wellensittich-Attrappe, ein riesiger Luftballon, schräge Schauspielrollen, Musik, Tanz und viel Improvisation miteinander zu tun? Nun, eigentlich in Kombination nicht wirklich viel. Außer man sitzt in der Teddy Show. In der Stuttgarter MHP-Arena entwickelt sich vor rund 40 000 Zuschauern aus genau diesem Mix ein Tourabend, der bunter kaum sein könnte.