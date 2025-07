Teddy tritt an drei Tagen in Folge in der Stuttgarter MHP-Arena auf. Zum Auftakt stellt der Comedian fest, dass nicht jeder im Schwabenland Pünktlichkeit groß schreibt.

Rouven Spindler 11.07.2025 - 21:44 Uhr

Die erste von drei Shows des Comedian Teddy in dieser Woche in Stuttgart hat kaum begonnen, da muss der 41-Jährige schon etwas in Frage stellen: nämlich die schwäbische Pünktlichkeit. „Ich hab’ gedacht, im Schwabenland ist Viertel vor acht Viertel vor acht“, sagt Teddy am Freitagabend zu den rund 40 000 Zuschauern in der MHP-Arena.