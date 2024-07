Hazel Brugger und Thomas Spitzer haben in der neuesten Folge ihres Podcasts Comedian und Schauspieler Serdar Karibik zu Gast. Das Paar hat ihn dabei zu seiner Meinung über Stuttgart gefragt.

Alexander Roller 31.07.2024 - 13:46 Uhr

Wie wird Stuttgart eigentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Fragt man Prominente dazu, fallen die Meinungen sehr gemischt aus. Nicht selten äußern sich einige Personen des öffentlichen Lebens sogar negativ über die Schwabenmetropole. Nicht so in der neuesten Folge des Podcasts „Hazel Thomas Hörerlebnis“, in dem Hazel Brugger und Thomas Spitzer sich entgegen dem Negativtrend begeistert über die Landeshauptstadt äußern.