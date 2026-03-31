Tatkräftig, mit viel Witz und Galgenhumor rührt Ramona Schukraft alias Sybille Bullatschek in Böblingen die Trommel für die Pflege. Das kommt prima an.

Am Lebensabend ist nicht mehr viel los? – Ganz anders im „Haus Sonnenuntergang“, wo die passionierte „Pflägerin“ Sybille Bullatschek durch die Gänge fegt. Den Charakter der resoluten, nie um eine Lösung verlegene Pflegekraft mit dem Lockenschopf hat die Stand-up-Komikerin, Moderatorin und Comedy-Autorin Ramona Schukraft einst für ein Casting geschaffen und ist schließlich um 2010 mehr oder weniger mit der Figur verschmolzen.

Pflägerin aus Pfleidelsheim Bald erscheint ihr viertes Buch („Sie haben Ihr Hörgerät im Swimmingpool versenkt“), und auf Youtube ist sie mit Minifilmen um die Pflägerin aus „Pfleidelsheim“ und deren Kolleginnen auch aktiv. Das Ziel ist es, mit Empathie und Witz auf die Situation in der Pflege aufmerksam zu machen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und Anerkennung zu zollen.

Das kommt an: Als Bullatschek mit einem Riesen-Ball in Interaktion mit dem Böblinger Publikum im Sparkassen-Forum tritt, stellt sich heraus, dass ein erklecklicher Anteil im Gesundheits- und Pflegewesen tätig ist. Bullatschek hat lediglich während eines freiwilligen Sozialen Jahrs Erfahrung in der Pflege gesammelt, das reicht offenbar für das Leben und erheitert ihre Zuschauer schwarzhumorig und mit absurdem Witz in zuverlässiger Beständigkeit.

Unsere Empfehlung für Sie Pflegerin des Jahres OP-Schwester aus Freiburg erhält Auszeichnung Krankenpflegerin Bozidarka Zimmermann arbeitet am Universitätsklinikum Freiburg. Sie erhält unter den vielen vorgeschlagenen Pflegern den Hauptpreis in Höhe von 5000 Euro.

Sie kommen aus dem Lachen nicht mehr heraus, als Bullatschek vom Treiben im zweigeteilten Pflegeheim (Südcorega und Nordcorega) und seinen in zwei Gangs unterteilten Bewohnern berichtet, dabei geschickt Missstände anprangert und auch mal die Politik streift.

Skandalöserweise wurde dem Heim die sicher geglaubte neunte Goldene Bettpfanne als Auszeichnung vorenthalten, was an der Asbestbelastung liegt. Also belegt Heimleiter Otterle einen Gebäudetrakt doppelt und renoviert den anderen, womit Bullatschek die Situation („unterbesetzt und überbelegt“) in den Pflegeheimen auf die Spitze treibt.

Crushed Ice für überhitzte Senioren

Otterle selbst weilt in brenzligen Situationen meist auf Fortbildungen. Dann muss Bullatschek eben allein Crushed Ice an der Tankstelle für die überhitzten Bewohnerinnen und Bewohner besorgen, wobei sie mit der Polizei in Konflikt gerät, und als Ausgleich stressigen Arbeitsalltag die „Pflägegymnastik“ mit Pflägegrätsche und Rollatortraining erfinden.

Bei der Suche nach entlaufenen dementen Bewohnern erweist sie mit Eurythmie als Gedächtnisstütze ebenfalls ihren Sinn für Originalität und lotst einen Senioren mit Rollator gewitzt durch den McDrive. Logisch, dass sie auch ein Shooting im Heißluftballon für eine Image-Broschüre rettet. Zum Abschluss motiviert sie mit einem Dance-Song Schulabgänger für die Pflege, in der 500 000 Stellen vakant sind.