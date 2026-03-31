Tatkräftig, mit viel Witz und Galgenhumor rührt Ramona Schukraft alias Sybille Bullatschek in Böblingen die Trommel für die Pflege. Das kommt prima an.
31.03.2026 - 11:30 Uhr
Am Lebensabend ist nicht mehr viel los? – Ganz anders im „Haus Sonnenuntergang“, wo die passionierte „Pflägerin“ Sybille Bullatschek durch die Gänge fegt. Den Charakter der resoluten, nie um eine Lösung verlegene Pflegekraft mit dem Lockenschopf hat die Stand-up-Komikerin, Moderatorin und Comedy-Autorin Ramona Schukraft einst für ein Casting geschaffen und ist schließlich um 2010 mehr oder weniger mit der Figur verschmolzen.