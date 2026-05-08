Comedy in Herrenberg: Yoga-Qualen und Starkstrom

Zahlreiche Altersstufen füllten am Donnerstag das Mauerwerk in Herrenberg. Im Programm „Generation XY: die 80er, die 90er und das Leben heute“ erinnert Olaf Bossi an die Sprösslinge der Hippie-Eltern, die im Kofferraum mitfahren durften, sonntags noch Langeweile und das Testbild im Fernsehen kannten und heute als gestresste Drohnen- oder Curling-Eltern hinter ihren Kindern herjagen. Wann die Generation alt geworden ist, vermag Olaf Bossi nicht zu sagen, aber irgendwann schlichen sich eben Brettspiel- und Elternabende in das Partyleben.

Nun träumt sich Olaf Bossi bei einer 80er-Party mit „It’s my Life“ in die Jugend zurück, um sich dann einen SUV für die lädierte Hüfte herbeizuwünschen. 1971 in Stuttgart geboren, wurde Olaf Bossi in den 90ern mit der Dance-Band Das Modul und später als Stand-up-Comedian und Kabarettist bekannt und textet und komponiert Schlager für zahlreiche Künstler – mit vielen Auszeichnungen. Er hat verblüffende Ähnlichkeit zu Elon Musk, was er für seine Gags geschickt zu nützen weiß.

Der Arzt rät zu mehr Bewegung und zu einem Schlaftagebuch

Wenn das Gefühl für das Alter trügt, weiß vielleicht der Arzt Rat, denkt Bossi. Der stuft ihn jedoch als Oldtimer ein und rät zu mehr Bewegung und einem Schlaftagebuch. Aus diesem zitiert Bossi mit beredter Mimik und Gestik zwerchfellerschütternde Sequenzen. Auch an seinen Sport-Versuchen lässt er die Zuschauer teilhaben: Lebhaft schildert er verunglückte Yoga-Haltungen und Zitteraal-Gefühl beim Training im Elektromyostimulations-Studio.

In den 80ern ging man mit der Gesundheit noch großzügiger um: Da verfügten selbst Nichtraucher über Gäste-Aschenbecher. Eine Show über die Generation X und Y lebt vom Vergleich mit heute, und Bossi findet die Nikotinsucht im Doom-Scrolling wieder. Das letzte Drittel des Programms bestreitet er mit Kuriositäten wie Wählscheiben-Telefonen und Dia-Abenden, um bei der Kryonik zu landen (Einfrierung von Verstorbenen). Nachdem er sich in seinem Abschlusslied mit seinem Alter ausgesöhnt hat, strömen die Zuschauer doch recht schnell gegen Ausgang, denn für die Generation XY ist es höchste Zeit für das Bett.