Comedy in Herrenberg Yoga-Qualen und Starkstrom
Olaf Bossis 80er- und 90er-Show im Mauerwerk in Herrenberg war ein nostalgischer, etwas langer Rückblick mit Lachgarantie.
Olaf Bossis 80er- und 90er-Show im Mauerwerk in Herrenberg war ein nostalgischer, etwas langer Rückblick mit Lachgarantie.
Zahlreiche Altersstufen füllten am Donnerstag das Mauerwerk in Herrenberg. Im Programm „Generation XY: die 80er, die 90er und das Leben heute“ erinnert Olaf Bossi an die Sprösslinge der Hippie-Eltern, die im Kofferraum mitfahren durften, sonntags noch Langeweile und das Testbild im Fernsehen kannten und heute als gestresste Drohnen- oder Curling-Eltern hinter ihren Kindern herjagen. Wann die Generation alt geworden ist, vermag Olaf Bossi nicht zu sagen, aber irgendwann schlichen sich eben Brettspiel- und Elternabende in das Partyleben.