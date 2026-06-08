Comedy mit Laura Brümmer: Zur Not ein Kind ausleihen

Viele Wege führen auf die Kleinkunstbühne: vom Filialleiter im Discounter bis zur abgebrochenen Akademikerlaufbahn. Laura Brümmer hat für die Comedy das Musical aufgegeben. „Fast jeden Monat ein Bewerbungsgespräch und dabei steppen“ – das sei auf Dauer doch ziemlich anstrengend. Also habe sie einen Comedian gefragt, wie man es als Gast in eine Show schaffen könne. „Eine E-Mail genügt, so einfach ist das.“

Vom Musical zum Comedy-Genre Nun wird nach Rollen in „Dschungelbuch“, „Tarzan“ und in „Kiss Me, Kate“ sowie Auftritten in verschiedenen Comedy-TV-Formaten „Hochgestapelt“, so der Name des ersten Soloprogramms. Selbstbewusst steht Laura Brümmer auf der Bühne des Renitenztheaters, obwohl eigentlich gerade die Verunsicherungen im Leben ihr Thema sind. Wirklich selbstbewusst seien für sie nur zwei Kategorien von Menschen: die sich den Pony selbst nachschneiden oder die im Wald Pilze suchen. Aber zwei Stunden allein auf der Bühne zu stehen, ist auch eine Form der Selbstbehauptung, die stolperfrei gemeistert wird. Die genreübliche Einbeziehung des Publikums, in dem auch Nutzer von Apps wie „Meet5“ oder „GemeinsamErleben“ sitzen, verhindert schon mal Anlaufschwierigkeiten. Bevor das Programm vollends zur Dating Show wird, animiert Laura Brümmer die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, in der Pause „zu connecten“.

Und? „Ne, ich habe mir die Leute genauer angesehen“, heißt es aus der ersten Reihe.

Die Comedienne selbst hatte in der Pause anderes zu tun. Sie trägt einen sandfarbenen Jumpsuit, die elegant neudeutsche Version eines Overalls, und berichtet ausführlich über die Probleme, damit auf die Toilette zu gehen, besonders auf eine öffentliche. Schon ihre Mutter hatte davor gewarnt, bloß nichts zu berühren und ihr ein Nest aus Klopapier gebaut. Dabei habe sie sich so sehr vorgenommen, nicht wie ihre Mutter zu werden – und sei „aus Versehen wie der Vater geworden“, wie sie mit der Erzählung eines geplant eruptiven Rülpsers auf einer Familienfeier erzählt.

Charmant und chic – trotz Rülpskompetenz

Aber selbst, wenn’s mal wieder etwas derber wird: Die 31-Jährige bleibt stets charmant und befindet sich immer noch im Erwachsenwerden-Modus. Gerade erst habe sie überwunden, im Supermarkt keine Umsonst-Wurstscheibe mehr zu bekommen, weswegen sie sich hin und wieder „ein Kind ausleihen“ müsse, um diesem dann die Wurst vor der Nase wegzuschnappen. Und trotz aller guten Vorsätze: Wie die meisten Comedians schafft es auch Laura Brümmer nicht, keine Scherze über diesen Bahnhof zu machen, zumal sie aus Köln kommend mehr Zeit im Stuttgart-21-Gang als im Zug verbracht habe. Für solche Witzvorlagen muss man den Planern ewig dankbar sein. Zur ausgleichenden Gerechtigkeit: Es gibt auch Comedians, die mit dem Auto anreisen und das Geblitzt-werden in Tempo-40-Zonen auf sechsspurigen Einfallsstraßen zum Programm machen. Aber das sind mehr die ehemaligen Filialeiter von Discountern.