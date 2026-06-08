Comedy mit Laura Brümmer Zur Not ein Kind ausleihen
Auch Laura Brümmer schafft es im Stuttgarter Renitenztheater nicht, keine Witze über Stuttgart 21 zu machen. Warum sich der Abend dennoch gelohnt hat.
Auch Laura Brümmer schafft es im Stuttgarter Renitenztheater nicht, keine Witze über Stuttgart 21 zu machen. Warum sich der Abend dennoch gelohnt hat.
Viele Wege führen auf die Kleinkunstbühne: vom Filialleiter im Discounter bis zur abgebrochenen Akademikerlaufbahn. Laura Brümmer hat für die Comedy das Musical aufgegeben. „Fast jeden Monat ein Bewerbungsgespräch und dabei steppen“ – das sei auf Dauer doch ziemlich anstrengend. Also habe sie einen Comedian gefragt, wie man es als Gast in eine Show schaffen könne. „Eine E-Mail genügt, so einfach ist das.“