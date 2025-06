Im Porsche-Zentrum, in dem schnelle Autos stehen, hauen ein Franke und ein Äthiopier mit atemberaubendem Tempo ihre Pointen raus. Was die Kulturen verbindet? Der Humor!

Uwe Bogen 24.06.2025 - 15:22 Uhr

Mit der Energie eines Vulkans betritt Berhane Berhane die Bühne im Stuttgarter Porsche-Zentrum am Pragsattel. Seine Geschichten entstammen dem Alltag, handeln von Integration, Missverständnissen und der Angst braver Bürger, wenn sie ihn sehen. Taucht der gebürtige Äthiopier auf, kann es sein, so erzählt er, dass Rentnerinnen ihre Handtasche ganz fest umklammern. Warum der Stand-up-Comedian gleich zweimal Berhane heißt, ist auch so ein Ding made in deutschen Amtsstuben.