Drama am Comer See: Ein Mann soll ins Wasser gesprungen sein, um seine Kinder zu retten. Er selbst tauchte nicht mehr auf.

jbr/dpa 26.08.2025 - 09:59 Uhr

Ein deutscher Tourist wird im Comer See vermisst. Der Mann soll bei Dorio, am Ostufer des berühmten italienischen Ferienortes in der Provinz Lecco, von einem Boot ins Wasser gesprungen sein, um seine beiden Kinder zu retten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Feuerwehr bestätigte auf Anfrage einen Einsatz vor Ort, machte jedoch keine weiteren Angaben. Der Comer See liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Mailand und gehört zu den bekanntesten Ferienregionen Italiens.