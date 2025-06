Ab Oktober macht die immersive Marvel-Ausstellung in Ludwigsburg Station. Besucher erwartet ein Rundgang durch 85 Jahre Comicgeschichte.

Nicole Töppke 26.06.2025 - 11:41 Uhr

Im Herbst können sich Fans der Superheldenreihe Marvel auf die Erfolgsschau „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes” freuen. Ab 17. Oktober macht die Ausstellung in Ludwigsburg Halt. Sie wird im Urban Harbor in der Grönerstraße zu sehen sein, wo zuletzt die Titanic-Ausstellung viele Besucher angelockt hatte.