Nach ihrem Instagram-Post vor romantischer Kulisse haben sich der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (49) und sein Partner Étienne begeistert von den Reaktionen gezeigt. „Ralf & Étienne sind überwältigt von den vielen tollen, weltweiten Rückmeldungen, damit hätte wirklich keiner gerechnet“, teilte ein Sprecher der Familie der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit.

Schumacher hatte sich in einem Instagram-Post Arm in Arm mit einem Mann gezeigt und seine Homosexualität öffentlich gemacht. Das Schönste im Leben sei, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite habe, mit dem man alles teilen könne, schrieb der Bruder von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. Das Foto zeigt die beiden Männer in Rückenansicht, wie sie aufs Meer blicken, offensichtlich von einem Boot aus. Die Sonne färbt den Himmel rötlich-gelb. Innerhalb kurzer Zeit markierten Tausende den Post am Sonntagabend mit „Gefällt mir“.

Sohn David steht hinter ihm

Schumachers Sohn David (22) schrieb zu dem Foto: „Es freut mich sehr das du endlich jemanden gefunden hast bei dem man wirklich merkt das du dich sehr wohl und geborgen fühlst egal ob Man oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir Papa und wünsche euch alles gute und herzlichen Glückwunsch“.

Ein Sprecher der Familie erklärte weiter: „Für Ralfs Familie hat das Privatleben oberste Priorität und ist wie bisher Privatsache. Weder sein Partner Étienne, noch Ralf und sein Sohn David werden sich über das Gesagte hinaus derzeit weiter äußern. Wir bitten die Privatsphäre aller auch weiterhin zu respektieren.“

TV-Kollegen reagieren mit roten Herz-Emojis

Schumacher war früher auch selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er startete in 180 Formel-1-Rennen, sechs davon beendete er als Sieger. Später engagierte er sich in Nachwuchsrennserien als Teamchef und förderte dabei auch die Karriere seines Sohnes David. Ralf Schumacher war mit Cora Schumacher verheiratet, das Paar ist seit vielen Jahren getrennt.

Der frühere Formel-1-Pilot ist seit 2019 regelmäßig als TV-Experte für den Bezahlsender Sky im Einsatz und begleitet die Motorsport-Königsklasse jedes Jahr auf ihrer Welttournee. Seine Sky-Kommentatoren-Kollegen Sascha Roos und Peter Hardenacke reagierten auf Schumachers Instagram-Post jeweils mit einem roten Herz-Emoji.