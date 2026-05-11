Die Commerzbank baut bis 2030 weitere 3.000 Stellen ab. Sind auch Standorte in Stuttgart und der Region betroffen?
11.05.2026 - 16:25 Uhr
Die Commerzbank verschärft ihren Sparkurs und plant bis 2030 den Abbau weiterer 3.000 Vollzeitstellen im Konzern. Welche Auswirkungen das auf die Region Stuttgart haben könnte, bleibt allerdings unklar. Auf die Frage, ob in Stuttgart und Umgebung Stellen gestrichen, Filialen geschlossen oder Standorte zusammengelegt werden sollen, wollte sich die Bank nicht konkret äußern.