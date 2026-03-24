Elf Millionen Kunden von Commerzbank und Comdirect bangen um Geld, Kredit und Bankberater – was ihnen blühen könnte.
24.03.2026 - 11:41 Uhr
Es war die Wirtschaftsnachricht des Tages: Am 16. März 2026 hat die italienische Großbank UniCredit offiziell ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt. Doch ob der Kauf wirklich zustande kommt, weiß aktuell keiner. Das aktuelle Angebot enthält laut Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp zudem keine Prämie für die Aktionäre – sie würde das feindliche Angebot gerne abwehren und befürchtet einen Personalabbau von zwei Dritteln.