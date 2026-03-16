Mein Geld, mein Kredit, meine Bankfiliale: Was elf Millionen Kunden durch die drohende italienische Übernahme der Commerzbank jetzt bevorstehen könnte.
16.03.2026 - 10:13 Uhr
Es ist die Wirtschaftsnachricht des Tages: Am 16. März 2026 hat die italienische Großbank UniCredit offiziell ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt. Nachdem sich die Italiener in den vergangenen Monaten bereits rund 28 Prozent der Anteile gesichert hatten, machen sie nun ernst – und das trotz des massiven Widerstands der Bundesregierung und des Commerzbank-Managements.