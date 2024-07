Seltener Dinosaurier-Fund in England

Die Isle of Wight im Süden Englands ist bekannt für ihre Fossilienvorkommen. Ein seltener Dinosaurier-Fund könnte Aufschluss darüber geben, was nach einem Massenaussterben geschah.

Markus Brauer /dpa 10.07.2024 - 08:45 Uhr

In Großbritannien ist ein bislang unbekannter Dinosaurier entdeckt worden. Bei dem Fund handle es sich mit 149 Knochen um das vollständigste in Großbritannien gefundene Dinosaurierskelett seit einem Jahrhundert, heißt es in einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur PA.