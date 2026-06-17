Bei der Gamescom tummeln sich nicht nur Spielefans, sondern auch Politiker. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kam mal zum Drachenreiten vorbei. Nun mischt sich ein Staatsoberhaupt unter die Zocker.
17.06.2026 - 16:40 Uhr
Köln (dpa/lnw) - Auf dem Level war die Gamescom noch nie: Erstmals darf die weltgrößte Computerspiele-Messe mit dem Besuch eines Staatsoberhaupts rechnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe für die Eröffnung des Gamescom-Kongresses am 27. August zugesagt, teilten die Veranstalter in Köln mit, die Koelnmesse und der Branchenverband Game.