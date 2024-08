Computerspiele-Messe in Köln

Ob mit Schwert, Gewehr oder Rennautos: Computerspieler können auf der Messe Gamescom in digitale Abenteuer eintauchen. Das Interesse an Games ist groß, wie der Besucherandrang schon am Morgen zeigt.

red/dpa 21.08.2024 - 12:20 Uhr

Die weltgrößte Computerspiele-Messe Gamescom hat ihre Türen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Tausende Fans und Fachleute strömten am Vormittag in die Kölner Messehallen, die auf einer Ausstellungsfläche von 230.000 Quadratmetern neue Games und Technik zeigen. Mehr als 1400 Aussteller aus 64 Ländern präsentieren sich dort, das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Besucher können an Konsolen und Controllern zur Probe spielen.