Bücher, Briefmarken und Polaroid-Fotos - wesentliche Elemente des Computerspiels «Tiny Bookshop» erscheinen wie Relikte von früher. Das Game beschert einem kleinen Studio großen Erfolg.
Köln - Fast wäre einer der besten deutschen Computerspiele-Entwickler in die alte analoge Welt abgebogen. Bei einer Neuseeland-Reise 2019 habe er einen alten Mann beobachtet, erinnert sich David Zapfe-Wildemann, Gründer des Gamingstudios Neoludic aus Köln. Der habe vor einem Bauwagen gesessen, in dem eine kleine Second-Hand-Buchhandlung untergebracht war. "Er saß davor, unter einem Sonnenschirm, hat selbst gelesen - Kunden kamen raus, gaben ihm Geld für ein Buch, er nahm das Geld und las weiter."